Польша намерена увеличить поставки ГСМ на Украину в связи с топливным кризисом

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Накануне в Варшаве состоялось совещание по вопросам энергетической безопасности Украины. В нем приняли участие представители руководства Польши, Украины, Литвы и Румынии, а также международного энергетического агентства. По итогам встречи в частности было принято решение об увеличении поставок топлива на Украину через польские порты, находящиеся в Гданьске и Свиноуйсьце.

Несмотря на то, что сама Польша является почти 100% импортером сырой нефти и в значительной степени импортером продукции нефтехимии, Варшава намерена выступить посредником в поставках топлива Киеву. Сейчас через Польшу на Украину поставляется порядка 60 тысяч тонн топлива в месяц. Как заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, участвовавшая в совещании, объемы планируется увеличить до 200 тысяч тонн.

Основная проблема для увеличения поставок нефтепродуктов заключается в логистике.

Есть такие прозаические сложности, как разная ширина колеи между Польшей и Украиной. Поэтому нужна эффективная перегрузка транспортов

— поделился планами заместитель премьер-министра Польши Яцек Сасин.

Топливный кризис на Украине достиг своего пика в связи с уничтожением в ходе спецоперации ВС России большинства НПЗ и нефтехранилищ. В результате цены на бензин в стране резко выросли, а на большинстве заправок горючего просто нет. Теперь, как считает министр экономики Юлия Свириденко, благодаря помощи «польских друзей» проблему с дефицитом топлива удастся решить уже к середине мая.

Поставки ГСМ на Украину Варшаву интересуют с точки зрения получения собственной прибыли, а также планируются в интересах продолжения боевых действий.

При этом рассчитывать на снижение цены на бензин украинцам не приходится. Что вполне закономерно — сомнительно, что расчетливые поляки будут поставлять нефтепродукты своим «украинским друзьям» бесплатно. Да и введение эмбарго на российскую нефть для стран-членов ЕС, за которое больше всех ратует именно Варшава, не способствует снижению цены на энергоносители. Особенно для тех же поляков.

Как и чем будет расплачиваться стремительно нищающая Украина за такую «помощь», сказать сложно. Быть может, своей западной территорией, на которую уже не скрывая своих планов претендует Польша. Видимо, именно так выглядит независимость по-украински для киевского режима.