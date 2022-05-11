Работу «Искандера» в ходе спецоперации показали на видео

«Звезда»

Телеканал «Звезда» показал на видео работу оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-К» в ходе спецоперации России на Украине.

На опубликованных кадрах экипаж «Искандера» наносит удар по переправе Вооруженных сил Украины (ВСУ), через которую шла переброска бронетехники и боеприпасов. Отмечается, что дальность полета ракеты составляет до 500 километров, а высота полета — 50 километров.

Ранее Минобороны России показало на видео, как наносятся ракетные удары по понтонной переправе украинских войск. Российские военные вели контроль объекта с помощью беспилотного летательного аппарата.