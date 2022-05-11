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Интерфакс-АВН

В США подписан закон о "ленд-лизе" для Украины

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Дж.Байден
Дж.Байден.
Источник изображения: militarynews.ru

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон о "ленд-лизе" для Украины, призванный упростить оказание военной помощи Киеву, сообщили в Белом доме.

В описании к документу на сайте Конгресса говорится, что этот закон даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы.

Ранее законопроект приняли в Сенате и в Палате представителей США.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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