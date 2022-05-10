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Китай запустил космический грузовик к своей орбитальной станции

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Ракета-носитель "Чанчжэн-7"
Ракета-носитель "Чанчжэн-7".
Источник изображения: © China Daily/via REUTERS

Китайское национальное космическое управление запустило грузовой корабль «Тяньчжоу-4» к своей орбитальной станции. Об этом сообщает ТАСС.

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-7» состоялся с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань.

В 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong. В настоящее время в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок — Wentian — планируется запустить в мае. Третий — Mengtian — в сентябре.

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Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Тяньчжоу
Чанчжэн
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