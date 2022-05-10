Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"

Британия изолировать РФ от IT- технологий, но дело не выгорит

Очередная волна антироссийских санкций со стороны Великобритании накрыла отечественных разработчиков процессоров — в опубликованном 4 мая списке значатся компания АО МЦСТ, выпускающая процессоры «Эльбрус», а также АО «Байкал электроникс», производящая процессоры Baikal. У них заморозили активы, предприятиям Королевства запретили оказывать им технологические и финансовые услуги. Среди запретительных мер значится ограничение на использование британской архитектуры ARM. Теперь им предстоит воспользоваться контрафактом или искать замену.

Запрет использования ARM весьма чувствителен для «Байкал электроникс», работающий по лицензии с данной архитектурой. Теперь, возможно, им придется воспользоваться открытыми — RISC-V, MIPS или VLIW.

Ранее производители российских процессоров, в том числе МЦСТ, «Байкал электроникс», НТЦ «Модуль», НТЦ «Элвис» уже попали под американские санкции, согласно которым зарубежные партнеры обязаны координировать с Бюро промышленности и безопасности американского министерства торговли реализацию российским предприятиям собственной технологической продукции.

Как поясняет председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, назвать процессоры «Эльбрус» и Baikal российскими можно было с большой натяжкой.

— Здесь сложилась довольно своеобразная картина, довольно распространенная в производстве оборудования: мы берем детали в Китае, что-то делаем из них делаем на заводе в Китае, везем в Россию, а потом выдаем это за отечественную продукцию — за результат политики импортозамещения. Государство в данном направлении, мягко говоря, ошиблось. Сфера высоких технологий все же отличается от аграрной, где для выращивания некоторых продуктов используется импортный посевной материал. Там действительно можно отказаться от импорта, пусть потеряв в количестве. Мы вырастим меньше продукции, но она будет точно своя. В IT такого достичь не удается.

«СП»: — Значит, желаемое выдавалось за действительное?

— Примерно так. Когда несколько лет назад мы попали под санкции, чиновникам нужно было говорить, что у нас есть что-то свое. Теперь мы получили, что получили. Не всякий же высокопоставленный чиновник рискнет изложить первому лицу реальную картину. Получается, прежде мы вводили в заблуждение общественность. Может, сейчас говорить об этом не слишком к месту, но ведь все равно когда-то об этом сказать придется.

«СП»: — Есть ли какие-то варианты выхода из ситуации?

— Обращаться за помощью к Китаю, я не вижу иного выхода. Поднебесная все-таки считается нашим союзником, стратегическим партнером.

Три года назад, когда компания Huawei попала под санкции, они приезжали в Россию и предлагали сотрудничество, в котором они нуждались. Они вели переговоры с разработчиком «Эльбруса». Предлагали свои сервера. Но наши отказали по причине вдруг возникшей гордости — мол, у нас есть собственные. Их сервера, может, не такие мощные, но построенные на собственных технологиях, которые обслуживают несколько центров с общей численностью несколько тысяч человек.

Сейчас, надо сказать, та же Huawei не горит желанием с нами сотрудничать, опасаясь попасть под вторичные санкции. Так что, нельзя недооценивать возможности партнера и переоценивать свои собственные.

«СП»: — Но что-то же у нас производят?

— Делают на старых компонентах, этого немного, но для оборонных нужд вполне достаточно. В ситуации с процессорами мы просчитались.

Думаю, стоило упирать прежде всего на то, где мы сильны — на программирование. Скажем, сейчас на «Касперского» грозят санкциями, всевозможными карами, однако все понимают, что на практике это крайне сложно будет сделать, потому что огромный пласт компьютеров в мире завязаны на нем.

«СП»: — Какая судьба может ожидать «Эльбрус» и Baikal?

— Возможно, все будет по старой традиции — станут делать вид, будто что-то делают. Здесь можно вспомнить судьбу некогда широко разрекламированной национальной поисковой системы «Спутник» и одноименного браузера. Когда ввалили огромные деньги, о нем много говорили, но потом он тихо умер.

«СП»: — Для зарубежных партнеров разрыв сотрудничества с нашими компаниями будет чувствительным?

— При существующих у них объемах экономики, наш рынок не слишком значимый.

Впрочем, по словам директора по развитию компании Promobot (занимается разработкой робототехники) Олега Кривокурцева, с разработкой процессоров все обстоит не настолько печально.

— Конечно, сотрудничество с британской стороной было важным для МЦСТ и «Байкал электоникс», и введенные санкции создадут им проблемы. Но я точно знаю, что эти проекты свернуты не будут. У компаний-создателей был разработан «план Б» на случай возникновения подобной ситуации. Конечно, теперь сроки реализации проектов будут несколько сдвинуты, но их уверяю вас, не забросят.

«СП»: — Насколько сдвинутся сроки?

— Примерно на год. Думаю, через это время они представят общественности результаты своих трудов.

«СП»: — Тема технологического суверенитета сейчас активно обсуждается в прессе и экспертном сообществе? Насколько возможна такая автаркия в области высоких технологий?

— Абсолютно невозможна. Причем ее не сможет обеспечить себе ни одна страна. Высокие технологии потому и развиваются так быстро, что происходит обмен идеями, навыками, знаниями специалистов всего мира. Это ведь не просто общение, но и обмен научными школами, подходами. Конечно, мы будем перенимать опыт, воспроизводить что-то и создавать свое. Но Россия точно не станет отгораживаться от мира в данной сфере, а изолировать нас точно невозможно.

Евгений Берсенев