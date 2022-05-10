Американцы отказались от ленд-лиза для Украины

В США вышло разъяснение программы военной помощи для «Зе-команды»: все не так, как рассказывает Киев

Журнал «National Interest» считает, что некоторые особо горячие янки должны одуматься, когда предлагают НАТО вмешаться в российско-украинский конфликт на стороне бандерштата. В частности, некий Макс Бутс в колонке «Washington Post» от 2 мая утверждает, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине «все оружие, необходимое для победы», а также не бояться эскалации.

Можно привести и опасную болтовню Майкла Макфола, бывшего посла США в России, который считает, что следует игнорировать предупреждения Кремля в ответ на усиление западной военной помощи Киеву. «Угроза эскалации — это дешевые разговоры», — уверенно заявляет Макфол. Типа, «Путин хитрит».

Понятно, для чего это делается звездно-полосатыми «ястребами». Им нужно успокоить американское общество, которое напугано агрессивной поддержкой Байдена киевского режима. Эта часть янки напрямую шлет своим гражданам месседж, что небольшая драчка НАТО с русскими пойдет на пользу всем. Дескать, ничего не случится, если, к примеру, вначале поляки, а потом и бритты вмешаются на стороне бандеровцев. Посыл такой: Путин не самоубийца, и он знает, что ответ США будет разрушительным.

«Более тревожным, чем безрассудно ястребиные настроения самодовольных экспертов, является то, что американские и европейские официальные лица также открыто говорят о том, чтобы помочь Украине выиграть войну и нанести унизительное поражение России, — пишет Тед Карпентер, старший научный сотрудник по оборонным и внешнеполитическим исследованиям в Институте Катона. — Делегация США во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, посетившая Киев в начале мая, неоднократно подчеркивала эту тему, а также обещание Вашингтона продолжать военную помощь до достижения победы».

Звучит тревожно и даже пугающе. Неужели мир и впрямь сползает к ядерному конфликту? Между тем, некоторые эксперты из США утверждают, что Белый Дом отправил Москве тайный сигнал, что американская военная помощь не переходит «красные линии».

Сейчас многие заокеанские военно-публицистические издания на всю катушку постят аналитику правдоруба Райана Фэйта, который тщательно проанализировал закон S.3522, получивший название «Ленд-лиз для Украины».

Оказывается, «никакой это не ленд-лиз», считает Фэйт, во всяком случае и близко не похож на Великую программу Второй мировой войны. Напомним, закон S.3522 был принят 28 апреля Палатой Представителей США подавляющим большинством голосов.

Конечно, без русофобского словоблудия в аналитике Фэйта не обошлось, причем автор «Vice News» даже приплел для чего-то Наполеона, который однажды сказал: «В сражениях мораль в три раза важнее физических аспектов». Правда, Бонапарту в походе на Москву 1812 года это не помогло.

Впрочем, если выжать «воду» из оценки закона S.3522, то в сухом остатке выясняется, что янки его принимали не столько для помощи Украине, сколько по внутренним причинам. Мол, если бы американцы отмахнулись от защиты жовто-блакитной демократии, то тогда какие они американцы.

Сразу скажем, данный месседж явно рассчитан на лохов, в том числе и патріотів України. В законе четко сказано: «С учетом параграфа (2) на 2022 и 2023 финансовые годы президент может уполномочить правительство Соединенных Штатов предоставлять или сдавать в аренду оборонные изделия правительству Украины или правительствам восточноевропейских стран, пострадавших от действий Российской Федерации на Украине, а также для оказания помощи в укреплении обороноспособности этих стран и защиты их гражданского населения».

В списке «пострадавших от России» значатся Польша, вся Прибалтика, Румыния, Молдова, Словакия. Другими словами, заявленные и разрекламированные $33 млрд предназначены не только для «Зе-команды».

И вообще, в этом законе есть одна «маленькая, но большая загвоздка», отмечает эксперт. Проблемка для ВСУ заключается в том, что норма ограничивает объем военной помощи, которую президент может направить на «восточноевропейский фронт» в любой год (не только в 2022 году), лимитом в $5 млрд.

Вот и рассуждает Фэйт: «Ну, какой на фиг это ленд-лиз». В пересчете на программу помощи СССР и с учетом инфляции можно смело сказать, что речь идет о мелочевке, которая закончится за пару месяцев боев, если не за меньший срок. Многое из отправленного уже уничтожено в ходе транспортировки.

Но это не все! Точнее, далеко не все! Очень похоже, что из выделенных на этот год $5 млрд почти все потрачено, несмотря на заявленные $800 млн в виде первого транша. Кстати, как раз сейчас из этой суммы денег идут эшелоны с техникой и боеприпасами в ВСУ.

Дело в том, что не просто так в законе S.3522 упоминаются другие восточноевропейские выгодоприобретатели «украинского ленд-лиза». Вот, к примеру, Польша поставила Украине 200 танков Т-72 и 22 истребителя МиГ-29. Значит, она вправе рассчитывать на американские деньги, отмечает Фэйт. Естественно, не в виде платежа, а в качестве встречных поставок Варшаве танков «Абрамс» или истребителей F-35 на эквивалентную сумму. Самый главный вопрос состоит в том, на какие циферки подписалась «Зе-команда»? Думается, киевский режим расщедрился на всю катушку.

Можно даже не сомневаться, что поляки уже потирают свои ручки от невероятно выгодной сделки. Конечно, «Зе-команда» рассчитывает на российские ЗВР, но даже разговоры о конфискации нашей валютной заначки прекратились на серьезном уровне в Штатах. Это подкоп под бакс, на что янки вряд ли пойдут. Все ограничится заморозкой.

Или, взять Словакию, которая переправила в «незалежную» ЗРК С-300 и партию Миг-29. И ей тоже положены баксы в полном объеме — опять-таки из той помощи, которая, в отличие от программы Второй мировой войны, ограничена только лизингом. То есть Киев в любом случае будет обязан отдать деньги за дорогущие ЗРК Patriot и самолеты F-16, обещанные Братиславе в качестве компенсации.

Заокеанский правдоруб Райан Фэйт особо отмечает, что поставки на Украину советского вооружения и боеприпасов из стран бывшего соцблока включены на плату в рамках S.3522. «Правда заключается в том, что (почти) никто не напишет статью о президентских полномочиях или иностранном военном финансировании, потому что это связано с тайными законодательными мелочами», — пишет эксперт.

Но, скорее всего, янки не хотят показывать простым патріотів України, что США не помогают «незалежной», а, напротив, обдирают ее на всю катушку. И платить за «тайные законодательные мелочи» придется не только нынешним громадянам, но и их детям, и даже внукам. При этом поляки, словаки, румыны и прочие «союзники» «неньки» не просто избавляются от старого оружия, но и выгодно меняют его на современные военные системы.

Именно поэтому правдоруб из «Vice News» приходит к выводу, что Вашингтон, по сути, отменил ленд-лиз для «незалежной» и заменил его продажей оружия в рассрочку, причем на кабальных для Киева условиях. Значит, страхи «National Interest» о том, что США готовы пойти на эскалацию конфликта с Россией сильно преувеличены, а всяческая демонстрация решимости являет собой блеф Белого Дома. Все, что нужно Штатам — длительный конфликт на истощение России.

Вся эта история с военной помощью показывает, что ядерный апокалипсис ради «неньки» не стоит в повестке дня тамошней публики. Само собой, Москва в курсе звездно-полосатого лохотрона. С другой стороны, это не значит, что закрыт вопрос опасных для наших войск поставок западного оружия.

Александр Ситников