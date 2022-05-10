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Представитель ДНР Гагин назвал переданное Украине западное оружие «утилем»

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FGM-148 Javelin
FGM-148 Javelin.
Источник изображения: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Значительная часть переданного Украине западного оружия оказалась «утилем» с небольшим процентом срабатывания. Об этом заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

По его словам, некоторые изделия поставлялись с истекшим сроком хранения, не проходили обслуживание должным образом или не хранились в подходящих условиях. Эффективность такого оружия не высока, считает Гагин.

«Процент срабатывания там невелик», — заявил советник.

Такой опыт применения западного оружия может быть связан с неумением украинских военных обращаться с техникой, сообщил РИА Новости Гагин. Но это может объясняться и «утилизацией Европой старых арсеналов» под видом «почти гуманитарной, платной помощи», считает советник.

Ранее пленный украинский солдат заявил, что американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и британские гранатометы NLAW, которые поставлялись ВСУ, зачастую оказывались просроченными. По его словам, вооружение с истекшим сроком хранения, которое присылали на Украину страны Запада, очень часто давало осечки.

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Страны
США
Украина
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