Новый микроэлектронный завод строят рядом с «Ангстремом»

МИЭТ планирует разместить там свою исследовательскую и образовательную инфраструктуру

В Южной промзоне вовсю идёт строительство — на месте снесенных двух старых корпусов «Ангстрема» возводят «производство микроэлектронной продукции» общей площадью в 50 тысяч кв.метров. МИЭТ планирует разместить в новых зданиях свою исследовательскую и образовательную инфраструктуру.

Строительство нового производства началось в конце 2021 года и должно завершиться к концу 2024-го. Однако это только завершение строительства — когда запустят оборудование в новом здании, неизвестно.

Проект состоит из зданий разной этажности (в два-четыре этажа), которые возводят на участке между старым зданием завода «Ангстрем» и новым зданием бывшего завода «Ангстрем-Т» (в 2021 году завод перешёл в собственность госкорпорации ВЭБ.РФ и её дочерней компании НМ-Тех).

Застройщиком выступает Международный научно-технологический центр (МНТЦ) МИЭТ, созданный на базе университета в 2020 году для формирования научно-учебного и опытно-производственного кластера рядом с университетом.

Генеральный проектировщик — компания «АДМ Специальные Решения и Технологии», которая «разрабатывает комплексные проектные решения с внедрением новейших технологий для промышленных зданий и сооружений по всей России». Микроэлектроника является одной из сфер её деятельности.

На месте строительства ранее располагались два двухэтажных корпуса (строения 5 и 6), построенные еще в 1970-е годы, которые в последние десятилетия сдавали арендаторам. К 2021 году их снесли. В конкурсе на выполнение работ по сносу, который проводил НМ-Тех, участвовала компания ООО СтройЭкоРесурс — сейчас она выступает генеральным подрядчиком нового строительства.

Масштабная реконструкция ждёт в будущем всю территорию завода «Ангстрем», которая является площадкой ОЭЗ «Технополис Москва». Согласно утвержденному в 2020 году проекту, под снос должны пойти старые здания «Ангстрема» общей площадью 153 тысяч кв.метров. На их месте построят новые — по площади в 3,5 раза больше. Состоявшийся снос первых двух зданий был запланирован на начальном этапе реконструкции. Сроки всей реконструкции пока не определены.

Обновление: в первой версии этой статьи упоминалось о техническом наполнении строящегося здания, но после публикации стало известно, что прежние планы сейчас неактуальны и корректируются.