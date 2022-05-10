Генсек ООН призвал прекратить боевые действия на Украине и вернуться к диалогу

Кишинев. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Прибывший с визитом в Молдавию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу диалога в соответствии с нормами международного права.

"Диалог и сотрудничество, основанные на взаимном уважении, являются основой безопасности в Европе и во всем мире. (...) Нужен диалог, чтобы обсудить договоренности в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Я призываю региональных партнеров поддержать этот процесс в интересах стабильности", - заявил Гутерриш в Кишиневе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

Он пообещал предоставить всю поддержку для того, чтобы положить конец боевым действиям на Украине. По его словам, продолжение боевых действий и их "последствия для всего мира огромны, влияние на социально-экономическую ситуацию уже ощущается в Молдавии".

Гутерриш заявил о готовности оказать Молдавии помощь в преодолении трудностей из-за наплыва украинских беженцев.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему он приехал в Кишинев 9 мая, когда отмечается День Победы, Гутерриш сказал, что "это случайное совпадение".

"Визит был запланирован давно. Нынешний визит - это миссия солидарности и благодарности Молдавии. Я приехал, чтобы поблагодарить Молдавию за открытие перед беженцами и за оказанную им помощь. Самый хрупкий сосед Украины принял наибольшее количество беженцев на душу населения. Почти 500 тыс. беженцев въехали в Молдавию с Украины, более 90 тыс. остаются здесь. Это составляет 4% населения страны", - отметил Гутерриш.

Согласно данным МВД Молдавии, с 24 февраля по 8 мая, границу пересекли около 420 тыс. беженцев с Украины. В настоящее время в республике остается около 92 тыс. беженцев, половина из которых - дети. Бюро по миграции и убежищу МВД Молдавии получило более 7 тыс. заявлений на предоставление убежища.

Со своей стороны, премьер Молдавии в связи с приднестровской проблемой заявила, что нет дополнительных признаков угрозы безопасности республики.

"Мы озабочены инцидентами, которые произошли в последнее время в Приднестровье. В то же время мы следим за ситуацией. У нас нет данных об угрозах безопасности республики. Мы используем все дипломатические пути для того, чтобы сохранить мир и стабильность на берегах Днестра", - сказала Гаврилица на совместной пресс-конференции с Гутерришем.

Говоря о сотрудничестве с ООН, она подчеркнула, что Молдавия рассчитывает на поддержку ООН в урегулировании приднестровского конфликта исключительно мирным путем.

"Молдавия использует платформу ООН, чтобы требовать вывода российских войск с территории приднестровского региона нашей страны, а также, чтобы обратить внимание на нарушения прав человека, допущенных в регионе, который контролируется непризнанным режимом", - подчеркнула премьер.

По ее словам, "отражение этих проблем в резолюциях ООН сохраняет приднестровскую проблему в поле зрения международного сообщества". "Мы хотим найти мирное решение приднестровской проблемы таким образом, чтобы это укрепило наше государство и позволит ему развиваться в дальнейшем на благо всех граждан", - заявила Гаврилица.

Отвечая на этот же вопрос, Гутерриш выразил надежду, что "в Молдавии удастся сохранить мир и стабильность". "Я надеюсь, что ответственные лица на двух берегах Днестра проявят ответственность, чтобы сохранить мир и справиться с этими вызовами. Мы выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Молдавии", - подчеркнул Гутерриш.