Завод по производству компьютерного оборудования в Ессентуках запустят летом 2022 года

Глава Ставрополья Владимир Владимиров посетил строящийся завод по производству компьютерного оборудования и периферии «Бештау Электроникс» в Ессентуках. Предприятие будет готово к работе уже в июне, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.
Строительство завода ведётся за счёт частных и заёмных средств. Предприятие начали возводить в октябре 2021 года. Стоимость реализации проекта составляет 600 миллионов рублей.
Уже на первом этапе работы предприятия здесь планируется выпускать широкую линейку высокотехнологичной продукции. Основной упор сделают на производство моноблоков и мониторов. Его максимальный уровень составит до 300 тысяч мониторов и 150 тысяч моноблоков ежегодно.
Также под брендом «Бештау Электроникс» планируется выпускать клавиатуры, компьютерные мыши и корпусы для системных блоков.
|Основной упор на заводе в Ессентуках сделают на производство моноблоков и мониторов
|Источник: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
В рамках рабочей поездки губернатор Ставрополья Владимир Владимиров посетил строительную площадку и ознакомился с ведущимся монтажом оборудования литьевого цеха, линий конвейерной сборки и покраски, цехов по работе с металлом и автоматизированной сборки. Инвесторы объявили главе края о намерениях построить на территории региона дополнительные заводы, каждый из которых будет производить определённый тип продукции с максимальным уровнем локализации.
Владимир Владимиров поручил министерству энергетики, промышленности и связи края оказать всю необходимую помощь при создании новых мощностей производства. Он подчеркнул, что в первую очередь внимание следует обратить на подготовку специалистов для работы на современном оборудовании.
подчеркнул губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
|Владимир Владимиров.
|Источник: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Ранее председатель комитета торговли Ставрополья сообщил, что в 2022 году в курируемые ведомством отрасли по поручению губернатора Владимира Владимирова планируется привлечь инвестиции на сумму около 22 миллиардов рублей.
|Бештау Электроникс.
|Источник: Пресс-служба губернатора Ставропольского края