Завод по производству компьютерного оборудования в Ессентуках запустят летом 2022 года

Глава Ставрополья Владимир Владимиров посетил строящийся завод по производству компьютерного оборудования и периферии «Бештау Электроникс» в Ессентуках. Предприятие будет готово к работе уже в июне, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Строительство завода ведётся за счёт частных и заёмных средств. Предприятие начали возводить в октябре 2021 года. Стоимость реализации проекта составляет 600 миллионов рублей.

Уже на первом этапе работы предприятия здесь планируется выпускать широкую линейку высокотехнологичной продукции. Основной упор сделают на производство моноблоков и мониторов. Его максимальный уровень составит до 300 тысяч мониторов и 150 тысяч моноблоков ежегодно.

Также под брендом «Бештау Электроникс» планируется выпускать клавиатуры, компьютерные мыши и корпусы для системных блоков.

Основной упор на заводе в Ессентуках сделают на производство моноблоков и мониторов Источник: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В рамках рабочей поездки губернатор Ставрополья Владимир Владимиров посетил строительную площадку и ознакомился с ведущимся монтажом оборудования литьевого цеха, линий конвейерной сборки и покраски, цехов по работе с металлом и автоматизированной сборки. Инвесторы объявили главе края о намерениях построить на территории региона дополнительные заводы, каждый из которых будет производить определённый тип продукции с максимальным уровнем локализации.

Владимир Владимиров поручил министерству энергетики, промышленности и связи края оказать всю необходимую помощь при создании новых мощностей производства. Он подчеркнул, что в первую очередь внимание следует обратить на подготовку специалистов для работы на современном оборудовании.

«Это предприятие завтрашнего дня. Есть ряд задач, которые мы совместно должны решить для развития этого и других подобных производств, — помочь с подбором участков, инфраструктурой. Обязательно оказать содействие в подготовке кадров, при необходимости перестроив свою систему образования. Сегодня мы видим, что Ставрополье делает много не только в импортозамещении продукции сельского хозяйства. Край — один из крупных производителей радиоэлектроники, нефтехимии, продукции промышленных отраслей. И эту тенденцию мы будем закреплять», подчеркнул губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Владимир Владимиров. Источник: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Ранее председатель комитета торговли Ставрополья сообщил, что в 2022 году в курируемые ведомством отрасли по поручению губернатора Владимира Владимирова планируется привлечь инвестиции на сумму около 22 миллиардов рублей.

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