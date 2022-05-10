В Германии заявили о необходимости увеличения военной помощи Украине

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Германии необходимо увеличить объем военной помощи Украине, чтобы укрепить ее обороноспособность. Такое мнение высказала заместитель председателя Бундестага от партии "Зеленые" Катрин Гёринг-Эккардт.

По мнению политика, Европа оказывает недостаточную помощь Украине, поэтому ее необходимо нарастить. Причем Гёринг-Эккардт не называет определенных видов вооружений, а говорит о военной помощи в целом, но не забывает о тяжелом вооружении. По ее словам, того объема вооружений, которые в настоящее время отправляют США и НАТО, не хватит для защиты киевского режима.

Я думаю, что на данный момент для Украины этого недостаточно, и мы должны сделать все возможное, чтобы поставить все, что мы можем, как-то передать вместе с нашими европейскими партнерами (...) Либо напрямую, либо путем кругового обмена, как угодно

- заявила представитель Бундестага, добавив, что сейчас ВСУ требуется как можно больше средств защиты.

Отметим, что риторика Германии в последнее время значительно поменялась в сторону воинственности, в Берлине все чаще говорят о необходимости не допустить победы России на Украине. Немецкое правительство готово как само поставлять тяжелую технику на Украину, так и помогать поставлять ее другим странам.

После срыва сделки с поставкой Киеву зенитных самоходных установок "Гепард" из-за отсутствия боеприпасов, Берлин решил загладить свою вину поставками САУ, объявив об скорой отправке семи самоходных артиллерийский установок Panzerhaubitze 2000. Также немцы берут на себя обучение расчетов самоходных гаубиц. Однако есть одно но, и оно очень важное - все самоходки находятся в небоевом состоянии и нуждаются в ремонте. Официально на вооружении Бундесвера находится 119 САУ этого типа, но в действительности из всего этого количества эксплуатируются только 40.