Юрий Борисов: у России достаточный запас высокоточных ракет

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" ко Дню Победы заявил о работе над увеличением дальности применения "Калибра", достаточных запасов высокоточных ракет в России и модернизации "Бастионов".

- Юрий Иванович, российские военные в ходе операции на Украине активно применяют высокоточное оружие - крылатые ракеты воздушного и морского базирования, гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал". Как оцениваете их реальную боевую работу? Каким видите развитие таких систем вооружения?

- Россия в ходе специальной военной операции на территории Украины широко применяет самые современные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты "воздух-земля", крылатые ракеты воздушного и морского базирования большой дальности и гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса "Кинжал". Активно используется оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Все типы российского высокоточного оружия подтвердили свои боевые характеристики, что позволило с высокой точностью поражать объекты военной инфраструктуры на всей территории Украины, и тем самым минимизировать потери среди мирного населения.

В настоящее время идет активная работа над дальнейшим развитием этого вида оружия. Основное внимание уделяется увеличению оперативности, дальности и точности его применения, а также созданию новых гиперзвуковых средств поражения.

Впервые применённый в реальных боевых условиях авиационный ракетный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой показал высокую эффективность при уничтожении хорошо защищенных и прикрытых современными средствами ПВО-ПРО объектов, находящихся в глубине территории противника. Подтверждена высокая точность этого оружия и невозможность его обнаружить с помощью ПВО.

- Согласны ли вы со словами американского президента, что у "Кинжала" такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, но ее невозможно остановить"?

- Ничего подобного "Кинжалу" нет ни у одного государства мира. Ракету, летящую со скоростью, превышающей скорость звука более чем в 10 раз, и при этом маневрирующую на всей траектории своего полета, действительно невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО.

Ее высокие боевые характеристики позволяют гарантировано поражать как наземные объекты, в том числе защищенные, так и движущиеся морские цели. При этом мы продолжаем активно работать над совершенствованием характеристик комплекса "Кинжал".

- "Калибры" активно применялись в разгар сирийской кампании. Они прошли какую-то модернизацию по ее итогам?

- Практически все комплексы, стоящие на вооружении российских Вооруженных Сил, совершенствуются и модернизируются с учетом опыта их боевого применения, в том числе в ходе сирийской кампании.

Мы серьёзно модернизировали систему информационного обеспечения применения "Калибра", что в разы сократило сроки их подготовки к боевому применению. Сейчас идет работа над увеличением дальности применения "Калибра", а также над расширением возможностей взаимодействия с различными средствами целеуправления, в том числе с беспилотниками.

- Как вы оцениваете результаты модернизации комплексов "Бастион", которые теперь могут поражать наземные цели ракетами "Оникс"?

- Отзывы командования ВМФ - самые положительные. Изначально береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначался для поражения именно морских целей противокорабельной ракетой "Оникс". Модернизация позволила применять ракеты "Оникс" для ударов по важным стационарным объектам противника на суше. Эффективность по гарантированному уничтожению разноплановых целей подтвердилась в ходе специальной военной операции. Можно говорить об универсальности комплекса "Бастион".

- Когда гиперзвуковым оружием вооружат авиационные комплексы Су-57 и дальние ракетоносцы Ту-22МЗМ?".

- Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств. Этими ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы, уже идут испытания на ракетоносцах Ту -22М3М.

- Как вы относитесь к высказываниям, что у России заканчиваются запасы высокоточных ракет? Мощности предприятий позволят увеличить выпуск таких систем вооружения?

- Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились.

Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объёмах. Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными Силами России задачи.