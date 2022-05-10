Войти
Интерфакс-АВН

Юрий Борисов: у России достаточный запас высокоточных ракет

78
0
0
Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" ко Дню Победы заявил о работе над увеличением дальности применения "Калибра", достаточных запасов высокоточных ракет в России и модернизации "Бастионов".


- Юрий Иванович, российские военные в ходе операции на Украине активно применяют высокоточное оружие - крылатые ракеты воздушного и морского базирования, гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал". Как оцениваете их реальную боевую работу? Каким видите развитие таких систем вооружения?

- Россия в ходе специальной военной операции на территории Украины широко применяет самые современные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты "воздух-земля", крылатые ракеты воздушного и морского базирования большой дальности и гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса "Кинжал". Активно используется оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

Все типы российского высокоточного оружия подтвердили свои боевые характеристики, что позволило с высокой точностью поражать объекты военной инфраструктуры на всей территории Украины, и тем самым минимизировать потери среди мирного населения.

В настоящее время идет активная работа над дальнейшим развитием этого вида оружия. Основное внимание уделяется увеличению оперативности, дальности и точности его применения, а также созданию новых гиперзвуковых средств поражения.

Впервые применённый в реальных боевых условиях авиационный ракетный комплекс "Кинжал" с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой показал высокую эффективность при уничтожении хорошо защищенных и прикрытых современными средствами ПВО-ПРО объектов, находящихся в глубине территории противника. Подтверждена высокая точность этого оружия и невозможность его обнаружить с помощью ПВО.

- Согласны ли вы со словами американского президента, что у "Кинжала" такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, но ее невозможно остановить"?

- Ничего подобного "Кинжалу" нет ни у одного государства мира. Ракету, летящую со скоростью, превышающей скорость звука более чем в 10 раз, и при этом маневрирующую на всей траектории своего полета, действительно невозможно перехватить средствами ПВО-ПРО.

Ее высокие боевые характеристики позволяют гарантировано поражать как наземные объекты, в том числе защищенные, так и движущиеся морские цели. При этом мы продолжаем активно работать над совершенствованием характеристик комплекса "Кинжал".

- "Калибры" активно применялись в разгар сирийской кампании. Они прошли какую-то модернизацию по ее итогам?

- Практически все комплексы, стоящие на вооружении российских Вооруженных Сил, совершенствуются и модернизируются с учетом опыта их боевого применения, в том числе в ходе сирийской кампании.

Мы серьёзно модернизировали систему информационного обеспечения применения "Калибра", что в разы сократило сроки их подготовки к боевому применению. Сейчас идет работа над увеличением дальности применения "Калибра", а также над расширением возможностей взаимодействия с различными средствами целеуправления, в том числе с беспилотниками.

- Как вы оцениваете результаты модернизации комплексов "Бастион", которые теперь могут поражать наземные цели ракетами "Оникс"?

- Отзывы командования ВМФ - самые положительные. Изначально береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначался для поражения именно морских целей противокорабельной ракетой "Оникс". Модернизация позволила применять ракеты "Оникс" для ударов по важным стационарным объектам противника на суше. Эффективность по гарантированному уничтожению разноплановых целей подтвердилась в ходе специальной военной операции. Можно говорить об универсальности комплекса "Бастион".

- Когда гиперзвуковым оружием вооружат авиационные комплексы Су-57 и дальние ракетоносцы Ту-22МЗМ?".

- Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств. Этими ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы, уже идут испытания на ракетоносцах Ту -22М3М.

- Как вы относитесь к высказываниям, что у России заканчиваются запасы высокоточных ракет? Мощности предприятий позволят увеличить выпуск таких систем вооружения?

- Если верить всему, что говорят по ту сторону, ракеты у России должны были закончиться уже в марте. Но почему-то не закончились.

Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объёмах. Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными Силами России задачи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Бастион
Искандер
ПАК ФА
Ту-22М
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
18.04.2022
Нейросети на поле боя
21.02.2022
На свой маневр: как прошли плановые учения вооруженных сил
13.08.2019
Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 01:13
  • 5
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 10.05 00:42
  • 25532
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.05 18:36
  • 20
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 09.05 14:55
  • 2
Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
  • 09.05 11:16
  • 3
На чем будет летать Россия после «Боингов»?
  • 09.05 03:12
  • 1
В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм
  • 09.05 02:47
  • 6
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 08.05 23:19
  • 3
На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы
  • 08.05 21:54
  • 2
Минобороны показало боевую работу расчетов САУ "Малка" в ходе спецоперации
  • 08.05 19:29
  • 1
Названо новейшее оружие Великобритании для Украины
  • 08.05 18:19
  • 2
Raytheon поставит партию ЗУР RAM Блок.2/2A в интересах ВМС США и нескольких инозаказчиков
  • 08.05 15:48
  • 3
Новый отряд добровольцев из Чечни отправится на Украину
  • 08.05 15:23
  • 2318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.05 06:01
  • 8
Борис Титов: не надо стремиться заместить сто процентов импорта
  • 08.05 03:20
  • 16
Небесная атака на бронетехнику