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РИА Новости

15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейской" за массовый героизм в боевых действиях, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтах, постановляю: присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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