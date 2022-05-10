15-ая отдельная мотострелковая Александрийская бригада стала гвардейской

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейской" за массовый героизм в боевых действиях, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтах, постановляю: присвоить 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская бригада", - говорится в сообщении.