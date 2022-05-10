Латиноамериканские эксперты прогнозируют как минимум вторую Холодную войну

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Ради борьбы за «демократические ценности», которые якобы должны господствовать во всем мире, Запад идет на риск полного уничтожения глобальной цивилизации. В самом ближайшем будущем латиноамериканские эксперты, Арам Агаронян из Уругвая и Альваро Верси Ранхель из Венесуэлы, прогнозируют как минимум вторую Холодную войну, а возможно и ядерную.

Их статью опубликовал испанский портал Rebelion.

Авторы предрекают нашей планете возможность начала Третьей мировой войны с применением сторонами конфликта ядерного оружия. Они считают, что реализация такого сценария способна привести к уничтожению всего человечества.

Эксперты отмечают, что сегодня Вашингтон уже начал войну против России. При этом он ведет ее руками ультраправых элементов, которые имеют значительное влияние на киевские власти. Этих людей поддерживают американское правительство, Пентагон, разведсообщество США и страны НАТО.

Авторы из Южной Америки считают, что Вашингтон ведет полномасштабное наступление на государства, которые ему не подчиняются. Он не станет, по их мнению, ограничиваться враждебными против России, а обрушится также на Китай и всех тех, кто осмелится встать на сторону Пекина.

При этом эксперты отмечают, что Соединенные Штаты своими действиями наносят ущерб не только своим противникам, но и себе. Ведь уже сейчас многие страны мира начинают испытывать недоверие к США и американскому доллару, переходя на взаиморасчеты в других валютах. В конечном итоге это может привести не только к краху гегемонии доллара США, но и к утрате американцами контроля над происходящими в мире процессами.