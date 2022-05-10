Борисов: все типы российского высокоточного оружия подтвердили свои боевые характеристики

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российские высокоточные комплексы доказали свою эффективность в ходе действий на Украине.

"Все типы российского высокоточного оружия подтвердили свои боевые характеристики, что позволило с высокой точностью поражать объекты военной инфраструктуры на всей территории Украины, и тем самым минимизировать потери среди мирного населения", - сказал Борисов в интервью "Интерфаксу".

Он сообщил, что РФ в ходе ударов по объектам на территории Украины широко применяет различные средства поражения: авиационные управляемые ракеты "воздух-земля", крылатые ракеты воздушного и морского базирования большой дальности и гиперзвуковые ракеты авиационного комплекса "Кинжал", активно используется оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".

"В настоящее время идет активная работа над дальнейшим развитием этого вида оружия. Основное внимание уделяется увеличению оперативности, дальности и точности его применения, а также созданию новых гиперзвуковых средств поражения", - заявил Борисов.

Он также подтвердил, что береговой ракетный комплекс "Бастион" теперь может работать по наземным целям.

"Модернизация позволила применять ракеты "Оникс" для ударов по важным стационарным объектам противника на суше. Эффективность по гарантированному уничтожению разноплановых целей подтвердилась в ходе специальной военной операции. Можно говорить об универсальности комплекса "Бастион", - сказал Борисов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что российская армия взяла под контроль 93% территории ЛНР и более половины территории ДНР.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" (НПО Машиностроения, входит в КТРВ) оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс" с дальностью полета до 500 км.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полёта ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.