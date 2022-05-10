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Интерфакс-АВН

Путин назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором"

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Военная спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против своей территории, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО", - сказал он в понедельник на параде Победы на Красной площади.

"Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессиям. Это была вынужденная, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной, самостоятельной страны", - сказал Путин.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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