Президент России - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин выступает во время военного парада на Красной площади в Москве.

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы, в своем выступлении он вспомнил о героях Великой Отечественной войны, напомнил о действиях НАТО на Украине и объяснил причины военной операции на Донбассе.

"Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", — сказал он.

Обращаясь к военнослужащим, среди которых находились участники операции на Украине, глава государства вспомнил об участниках других значимых сражений в истории страны.

"С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом, так и сейчас в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей родины России", — отметил Путин.

По словам президента, несмотря на все разногласия в международных отношениях Москва "всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности", предлагала западным странам договор о гарантиях безопасности, но не была услышана.

"Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы, и мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, вторжение на наши исторические земли, включая Крым", — заявил он.

Путин отметил, что в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия.

Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали".

Как отметил глава государства, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".