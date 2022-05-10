Британский премьер призвал лидеров G7 начать поставки на Украину оружия, позволяющего «отвоевать территории»

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Западные страны продолжат оказывать всестороннюю помощь Украине с целью не допустить победы России в рамках военной спецоперации. Как следует из заявлений, сделанных лидерами G7, США и НАТО продолжат накачивать Киев вооружениями.

В минувшее воскресенье прошла встреча лидеров "большой семерки", на которую пригласили президента Украины Зеленского, виртуально, конечно. Главной темой встречи стала Украина и "агрессия России". В итоге США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония договорились ни в коем случае не допустить победы России, а самой Украине пообещали обеспечить "процветающее будущее".

Президент Путин не должен выиграть свою войну против Украины. Мы обязаны сделать это ради памяти всех тех, кто боролся за свободу во время Второй мировой войны, продолжать бороться за нее сегодня, ради народа Украины, Европы и мирового сообщества

- говорится в резолюции, распространенной Белым домом.

Конечно же в рамках этой встречи обсуждались поставки вооружений на Украину. Активней всех выступал по этому поводу "друг Зеленского" - британский премьер Борис Джонсон. Он призвал США и страны "семерки" начать поставлять на Украину оружие, которое позволит не только оказывать сопротивление российским войскам, но и "отвоевать территории". Не забыл он и про экономическое давление, угрожая России новыми санкциями.

Украине было необходимо получить оружие, которое позволило бы ей не только удерживать свою территорию, но и отвоевывать ее обратно

- заявил он.

Отметим, что заявления западных политиков о недопустимости победы России на Украине звучат все чаще. Запад категорически не хочет победы России и поэтому будет сражаться с ней до последнего украинца.