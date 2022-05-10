Британский премьер призвал лидеров G7 начать поставки на Украину оружия, позволяющего «отвоевать территории»

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Западные страны продолжат оказывать всестороннюю помощь Украине с целью не допустить победы России в рамках военной спецоперации. Как следует из заявлений, сделанных лидерами G7, США и НАТО продолжат накачивать Киев вооружениями.
В минувшее воскресенье прошла встреча лидеров "большой семерки", на которую пригласили президента Украины Зеленского, виртуально, конечно. Главной темой встречи стала Украина и "агрессия России". В итоге США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония договорились ни в коем случае не допустить победы России, а самой Украине пообещали обеспечить "процветающее будущее".
- говорится в резолюции, распространенной Белым домом.
Конечно же в рамках этой встречи обсуждались поставки вооружений на Украину. Активней всех выступал по этому поводу "друг Зеленского" - британский премьер Борис Джонсон. Он призвал США и страны "семерки" начать поставлять на Украину оружие, которое позволит не только оказывать сопротивление российским войскам, но и "отвоевать территории". Не забыл он и про экономическое давление, угрожая России новыми санкциями.
- заявил он.
Отметим, что заявления западных политиков о недопустимости победы России на Украине звучат все чаще. Запад категорически не хочет победы России и поэтому будет сражаться с ней до последнего украинца.