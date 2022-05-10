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Производитель Javelin вдвое увеличит выпуск противотанковых ракетных комплексов

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Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox

Производитель противотанковых ракетных комплексов Javelin, компания Lockheed Martin, заявила о планах увеличить выпуск в два раза. Об этом заявил глава компании Джим Тайклет в интервью CBS.

В настоящее время мощность заводов оценивается в 2,1 тысячи единиц продукции в год, ожидается, что производство достигнет 4 тысяч.

Тайклет отметил, что процесс может занять от нескольких месяцев до двух лет. Он указал, что в настоящее время компания закупает необходимые инструменты, ведет работу с поставщиками и финансирует расширение производства.

Глава Lockheed Martin добавил, что современные вооружения, такие как Javelin или переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, будут востребованы и после завершения конфликта вокруг Украины, поэтому компания не боится, что ее продукция окажется лишней.

Тайклет отметил, что в мире есть еще ряд конфликтных регионов, например Иран или Северная Корея. «Таким образом, мы хотим убедиться, что можем предоставить нашим союзникам и нашей стране то. что им необходимо для защиты», — резюмировал он.

Ранее обозреватель The National Interest Калеб Ларсон рассказал, что военные склады в США пустеют из-за большого количества поставок вооружений Киеву, в связи с чем американские солдаты остаются без оружия. Он указал, что Пентагон поставил на Украину около трети своих запасов зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin. В американском оборонном ведомстве спрогнозировали, что для пополнения запасов ракет Javelin необходимо около пяти лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
КНДР
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Stinger
Компании
Lockheed-Martin
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