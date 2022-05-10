США ведут прокси-войну, чтобы отрезать Европу от Евразии

Геостратеги считают, что Тайвань может стать следующей целью геополитической игры. Мир находится на грани новой холодной войны или, возможно, даже ядерной. А это будет означать конец всего человечества. Такова цена борьбы за "демократию и свободу", пишут авторы Rebelion.

Арам Агаронян (Aram Aharonian), Альваро Верси Ранхель (Álvaro Verzi Rangel)

США использовали конфликт на Украине чтобы отрезать Европу от Евразии. Это важнейшее геополитическое событие со времён Второй мировой войны.

Геостратеги считают, что Тайвань может стать следующей целью. Мир находится на грани новой холодной войны или, возможно, новой мировой войны и причём совсем не холодной, а ядерной. Если такое случится, это будет означать конец всего человечества.

Такова цена борьбы за "демократию и свободу" — мантры, за которой скрывается факт использования тысяч людей как пушечного мяса ради интересов американских и "западных" корпораций. Вашингтон пытается ослабить Россию и стимулировать развитие собственной военной промышленности, а для этого продолжает подавлять европейцев, заставляет их поддерживать свой курс, несмотря на угрозу ядерной бомбы со стороны России и наступающий дефицит газа, пшеницы, зерна, продовольствия и других товаров.

Некоторые геостратеги утверждают, что США ведут "прокси-войну", войну чужими руками. США воюют против России, но используют Украину в качестве исполнителя и поля для истребления, и прибегают к помощи ультраправых неонацистов, сидящих в правительстве (благодаря поддержке, финансированию и руководству ЦРУ и НАТО). Но план США не ограничивается Украиной, которая является лишь частью более крупного наступления, глобального по своим масштабам и направленного против Китая и его возможных союзников.

Необходимо абстрагироваться от медиа-терроризма, чтобы понять объективные причины происходящего и защищаемые интересы. Весьма прискорбно наблюдать, как страны Латинской Америки подчиняются Вашингтону, соревнуясь между собой за лучшее место перед теми, кто управляет задним двориком. Возможно, папа Пий XI был прав, когда говорил: "Творите добро, дорогие братья и сёстры. Не отправляйте на гильотину знатных землевладельцев, которые вас так оберегают".

С течением времени конфликт начинает становиться хорошим бизнесом для военных корпораций и показывает, что его можно использовать как источник спроса и ресурс для реактивации экономики, хотя, очевидно, что военные расходы скорее вызовут инфляцию, чем экономическое восстановление США. Все мы знаем, что первой жертвой любой войны становится правда.

В ближайшей перспективе больше всех пострадают европейцы, особенно импортёры нефти, газа и продовольствия, которые поставляют из России. Они уже начинают страдать от дефицита и инфляции, что обязательно приведёт к нехилым социальным протестам. Но инфляция, которая изначально наблюдалась в США и Западной Европе, в конечном итоге доберётся и до периферии капиталистов, до Латинской Америки, что затормозит экономический рост и усилит бедность.

Вполне вероятно, что конфликт подорвёт роль доллара как международной резервной валюты (евро продолжает терять свои позиции). Если доллар ослабнет или потерпит крах как мировая резервная валюта, США не смогут решить проблему внешнего дефицита с помощью "печатания долларов". Это был бы самый тяжёлый удар и его последствия были бы масштабными.

Тридцать лет не прошли даром

Через 30 лет после падения Берлинской стены Европа возводит новый железный занавес на Украине, в сердце бывшего СССР. Похоже, что конфликт в Восточной Европе развивается по сценарию, который был написан около ста лет назад британским геостратегом Хэлфордом Джоном Маккиндером (Halford John Mackinder), предсказавшим борьбу за "Мировой остров", то есть Евразию.

Маккиндер говорил, что в центре "Мирового острова" находится "Хартленд" — регион от Восточной Европы до Сибири. В своей работе "Демократические идеалы и реальность" (1919) он написал: "Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом. Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом. Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром".

Начиная с 1970-х архитектором американской внешней политики был Збигнев Бжезинский, ярый украинско-польский антикоммунист. Будучи советником по национальной безопасности, он убедил президента Джимми Картера поддержать исламских повстанцев, боровшихся против коммунистического правительства Афганистана.

В 1979 году ЦРУ начало самую дорогостоящую из когда-либо проводившихся секретных операций — "Циклон". В 1987 году стоимость операции дошла до 630 миллионов долларов. Сначала ЦРУ поставляло старые британские винтовки "Ли-Энфилд", а в 1986 году афганские повстанцы получили зенитно-ракетные комплексы "Стингер". По прошествии лет Бжезинский заявил, что операция "Циклон" нужна была для того, чтобы спровоцировать советское вмешательство.

Он заявил, что СССР должен был получить свой "Вьетнам". План сработал и после восьмилетней войны СССР вывел свои войска из Афганистана. Бжезинский вдохновился теорией о "Хартленде" Маккиндера. По его словам, единственный способ сохранить глобальное господство США — предотвратить возникновение одной державы в "Мировом острове".

Доктрина Бжезинского всё ещё оказывает влияние на внешнюю политику США. А его протеже, в том числе и внучка украинских мигрантов Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США, имеют голос в Государственном департаменте США.

В 2014, в самом разгаре протестов на киевской площади Независимости, российские спецслужбы перехватили телефонный разговор Нуланд и тогдашнего американского посла Джеффри Пайетта (Geoffrey Pyatt) о формировании нового украинского правительства. Во время разговора слышно, как, демонстрируя своё презрение к Европе из-за исполнения стратегической политики США, Нуланд говорит послу: "Да пошёл он этот Европейский союз…".

В последующие годы после Евромайдана США повторил афганский сценарий уже на Украине, влив миллионы долларов в военную помощь с ожидаемым результатом: ответ России. Бжезинский добился успеха в Афганистане, а его протеже — на Украине.

Отсечение Европы от Евразии — важнейшее геополитическое событие со времён Второй мировой войны. Возможно, это окажет влияние на весь XXI век. В чем-то Маккиндер был прав. Железная дорога представляла угрозу морским державам, но не в военном, а в торговом смысле. Поэтому под прицелом американских политиков оказалась китайская инициатива "Один пояс — один путь".

Эта программа могла бы превратить "Мировой остров", территорию от Шанхая до Роттердама, в огромный экономический регион. Единственный способ её остановить — создать проблемы и нестабильность вдоль всего торгового пути, а также бросить вызов ключевым игрокам. После Украины, вероятно, следующей целью последователей Бжезинского будет Тайвань.

Запад морально изолировался от двух самых населённых стран мира, а также от России. Этот треугольник будет играть ключевую роль в расстановке сил в XXI веке. Во главе с Китаем они будут развивать новую валютную систему, параллельную системе доллар-евро, и альтернативы Международному валютному фонду, Всемирному банку и другим международным организациям, которые заставляют следовать "системе, основанной на правилах" Запада.

США отказались рассматривать вопрос вхождения Украины в НАТО

До конфликта многие аналитики говорили, что было бы разумным отклонить или отложить вхождение Украины в НАТО, чтобы избежать проблем, но сама Администрация Джо Байдена признаёт, что до введения российских войск Вашингтон не предпринял никаких усилий для того, чтобы обсудить одну из главных проблем безопасности, беспокоящих Владимира Путина: членство Украины в НАТО.

Когда портал War on the Rocks, занимающийся исследованием внешней политики и обороны США, спросил на этой неделе у советника американского госсекретаря Дерека Чолле (Derek Chollet), "не обсуждалось ли" расширение НАТО на Украину до того, как разгорелся конфликт, он ответил, что нет, cообщает Бен Армбрустер (Ben Armbruster) на портале Qiosk.

Комментарии Чолле усиливают подозрения, что Администрация Джо Байдена сделала недостаточно для того, чтобы предотвратить конфликт. В частности, от неё не поступало предложений отклонить или отложить вступление Украины в НАТО.

"Мы дали понять россиянам, что готовы говорить с ними о проблемах, которые, по нашему мнению, вызывали у них искренние опасения и были в некотором смысле законными, я имею в виду такие вещи, как контроль над оружием", — сказал Чолле. Он также заявил, что Администрация США не думала, что "будущее Украины" было одной из этих проблем, а возможное вступление в НАТО не было "проблемой".

"Речь шла не о НАТО", — утверждал Чолле, который потом сам себе противоречил: "Начав этот ничем не оправданный конфликт, (Путин) поставил себе цель разделить США и Европу и ослабить НАТО".

Конечно, перед тем как ввести войска, сам Путин неоднократно заявлял, что потенциальное членство Украины в НАТО является ключевой проблемой безопасности России. За несколько недель до того, как Россия начала свою операцию на Украине, Путин заявил, что опасения России по поводу расширения НАТО игнорируются. "Мы хотим решить этот вопрос сейчас, прямо сейчас, в ближайшее время – в ходе переговорного процесса, мирными средствами. Мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнёрами услышаны и приняты всерьёз", — сказал российский президент.

Райан Эванс (Ryan Evans) из War on the Rocks сказал Чолле, что воспринимает "всерьёз" заявления Путина о НАТО, и выразил удивление по поводу "отказа даже говорить на тему расширения НАТО". "Мы говорим о НАТО как об оборонительном союзе. НАТО не представляет угрозу России", — заявил Чолле.

До российской операции Анатоль Ливен (Anatol Lieven), ведущий исследователь России и Европы Института Куинси, писал о мерах, которые необходимо принять для того, чтобы избежать конфликта. В частности, по его мнению, США должны были предложить "мораторий на членство Украины в НАТО сроком на 20 лет", дав таким образом время на переговоры по новой архитектуре безопасности Европы, в том числе и России.

Неудачный момент

Россия говорила Западу, что он должен прекратить поставлять оружие Киеву, а США и их союзники в ответ бросили вызов Москве, увеличив военную помощь. Москва, в свою очередь, прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Кризис на Украине разразился в самый неподходящий момент для противников России. США, Япония и Европейский союз борются с беспрецедентным уровнем долга и рекордно высокой инфляцией, с которой невозможно справиться повышением процентных ставок, не спровоцировав при этом волну банкротств и даже дефолтов.

Некоторые экономисты прогнозируют, что украинский кризис положит конец господству системы доллара и евро, которая является основой западной военной мощи. Азия с её почти 4 миллиардами жителей будет развивать параллельную финансовую систему и уменьшит свою зависимость от Запада. Возможно, этот сценарий был неизбежен, но Маккиндер удивился бы тому, как Запад ускорил свой упадок.

Война — это бизнес

Мы на грани новой холодной войны? Всё указывает на то, что Вашингтон ничего не сделал для того, чтобы остановить Россию, и втянул страны НАТО в военные действия. Это часть стратегии по восстановлению гегемонии во имя свободы и демократии. Всё по-западному и по-христиански.

Члены НАТО вновь взяли на себя обязательства перед альянсом и ввели жёсткие санкции против России, чтобы наказать её за действия на Украине. Уильям Хартунг (William Hartung), эксперт по международной политике и исследователь Института Куинси, предупреждает, что хищники из Вашингтона продолжают настаивать на большом увеличении военного бюджета США, который уже составляет рекордные 800 миллиардов долларов в год.

"Есть опасность, что конфликт выйдет за пределы Украины, и США будут использовать его для оправдания более агрессивной политики во всём мире, которую он будет осуществлять под предлогом борьбы с мощью России, Китая или Ирана, или любым, кто станет врагом".

Хартунг также затронул тему войны под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Поддержка США позволяла подогревать этот конфликт на протяжении нескольких лет. В войне погибло около 400 тысяч человек. В отличие от Украины, в которой влияние США более ограничено, правительство Джо Байдена могло бы "покончить с этой бойней (в Йемене) хоть завтра", отмечает Хартунг.

В своём стремлении уничтожить Россию и отрезать дорогу в Евразию, которая, в свою очередь, ведёт в Китай, Запад (точнее США и их европейские дружки), отстаивающий своё манихейское понимание свободы и демократии, вероятно, кончит тем, что уничтожит себя самого, оставив после себя кучу смертей, ещё большее неравенство в мире, опустошённые земли, продовольственный кризис и голод. Пока даже представить нельзя, что нас ждёт.

Авторы:

Арам Агаронян (Aram Aharonian) — уругвайский журналист и специалист по коммуникации. Получил степень магистра по программе интеграции. Создатель и основатель Telesur. Является председателем Фонда латиноамериканской интеграции и руководителем Латиноамериканского центра стратегического анализа.

Альваро Верси Ранхель (Álvaro Verzi Rangel) — венесуэльский социолог, содиректор Обсерватории коммуникации и демократии, ведущий аналитик Латиноамериканского центра стратегического анализа.