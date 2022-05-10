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Военное обозрение

Канада отправляет на Украину камеры для ударных беспилотников Bayraktar

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Источник изображения: topwar.ru

Канада вслед за США и Великобританией объявила о выделении Украине "дополнительной военной помощи". Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Трюдо.

Согласно заявлению канадского премьера, Украина получит помощь на 50 млн. канадских долларов (38,7 млн. долларов США). В новый пакет военной помощи планируется включить все необходимое для поддержки недавних поставок Украине от других стран, т.е. артиллерии, бронемашин и т.д. Оттава отправляет Киеву "дополнительные" боеприпасы для гаубиц М777, количество не указано, стрелковое оружие с боеприпасами к нему, а также высокотехнологичное оборудование.

Сегодня премьер-министр объявил о дополнительных мерах и вложениях для продолжения поддержки Украины, в том числе: (...) 18 камер дронов, включая сервисную поддержку и ремонт, спутниковые снимки высокого разрешения на сумму 15 миллионов долларов (11,62 миллиона долларов США); стрелковое оружие и относящиеся к нему боеприпасы на сумму до 1 миллиона долларов (774 848 долларов США) и дополнительные боеприпасы для гаубиц M777

- говорится на сайте Министерства обороны Канады.

Стоит отметить, что о планах отправки камер дронов на Украину Трюдо заявил еще в марте этого года на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем. Как писали тогда некоторые западные СМИ, данные камеры высокого разрешения предназначены для установки на ударные беспилотники Bayraktar.

Мы получили ряд специализированного оборудования, в том числе камеры, используемые в беспилотных летательных аппаратах, которые производит канадская компания и которые мы сможем начать отправлять в Украину в ближайшие дни

- заявил Трюдо.

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