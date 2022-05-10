Войти
Известия.ru

«Известия» показали работу беспилотников по позициям ВСУ в Донбассе

68
0
0
Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Корреспондент «Известий» Семен Еремкин 9 мая показал, как военнослужащие в Донецкой Народной Республике с помощью дронов следят за перемещениями и действиями украинских боевиков, а также борются с их беспилотниками.


Боец под позывным «Белорус» выполняет на поле боя важную миссию — он управляет дроном, который корректирует огонь российских и донецких военных, а также борется с беспилотниками противника. В его распоряжении есть дрон, которым он управляет с помощью дистанционного пульта. Работа нелегкая и требующая большой осторожности — украинские боевики активно используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы лишить «Белоруса» техники. Украинская РЭБ работает настолько активно, что есть риск вычисления траектории полета дрона.

Вместе с бойцом под позывным «Каштан» «Белорус» работает как корректировщик огня. На этот раз они давали цели минометам и пушкам Д-20, но помимо этого у них была и особая миссия.

При помощи сделанного своими руками устройства сброса «Белорус» регулярно раскидывает над позициями украинских боевиков листовки, на которых даны инструкции, как правильно сдаться в плен, чтобы выжить. Красным написано: «Выбрать жизнь». Пожалуй, это самые важные слова.

«Белорус» не только управляет дроном, но и сбивает чужие. Для борьбы с дронами противника у него есть специальный радар для БПЛА «Аэроскоп», а также потиводроновая пушка — российская разработка. Все они хорошо показывают себя в борьбе с дронами противника: после обнаружения радаром нужно всего пару минут, чтобы вывести аппараты противника из строя.

6 мая корреспондент «Известий» Иван Литомин показал, как российские военные используют трофейный танк Вооруженных сил Украины, чтобы отбивать атаки противника.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.02.2022
Как Россия использует доктрину "Шок и трепет" на Украине
28.01.2022
«В огороде бузина, а в Киеве дядька». Как понимать ответ США России
22.11.2021
Начальник Главного управления разведки Украины предупреждает об угрозе русского вторжения
09.07.2021
Бригадный генерал Валентин Цанков: в Черном море Россия и НАТО готовятся к войне (Dir.bg, Болгария)
07.10.2020
Закавказье: султан и дроны
27.07.2020
Огневая мощь пехоты радикально возрастет
19.12.2018
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 01:13
  • 5
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 10.05 00:42
  • 25532
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.05 18:36
  • 20
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 09.05 14:55
  • 2
Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
  • 09.05 11:16
  • 3
На чем будет летать Россия после «Боингов»?
  • 09.05 03:12
  • 1
В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм
  • 09.05 02:47
  • 6
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 08.05 23:19
  • 3
На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы
  • 08.05 21:54
  • 2
Минобороны показало боевую работу расчетов САУ "Малка" в ходе спецоперации
  • 08.05 19:29
  • 1
Названо новейшее оружие Великобритании для Украины
  • 08.05 18:19
  • 2
Raytheon поставит партию ЗУР RAM Блок.2/2A в интересах ВМС США и нескольких инозаказчиков
  • 08.05 15:48
  • 3
Новый отряд добровольцев из Чечни отправится на Украину
  • 08.05 15:23
  • 2318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.05 06:01
  • 8
Борис Титов: не надо стремиться заместить сто процентов импорта
  • 08.05 03:20
  • 16
Небесная атака на бронетехнику