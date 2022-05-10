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Известия.ru

Министр обороны Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Победы

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Министр обороны России генерал армии Cергей Шойгу обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравлением в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в понедельник, 9 мая.

«77 лет отделяют нас от 9 мая 1945 г. — знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира! Для нас, для всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма. Мы всегда будем помнить о том, какой невероятной ценой досталась Великая Победа нашим отцам и дедам, о стойкости, патриотизме и беспримерном мужестве тех, кто сражался на фронтах и неустанно трудился в тылу во имя свободы и независимости Отечества», — говорится в поздравлении министра.

Шойгу отметил, что солдаты и офицеры российской армии, выполняя воинский долг, и сегодня находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, защищая национальные интересы России в ходе спецоперации в Донбассе и на Украине.

В ознаменование 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов глава Минобороны распорядился 9 мая в 22:00 по местному времени произвести артиллерийские салюты в Москве и городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле. Также салюты прогремят в городах дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Согласно приказу министра, в честь Дня Победы прозвучат 30 холостых залпов артиллерийских орудий и пуски фейерверочных изделий салютных установок.

Ранее в этот день Минобороны показало уникальные данные на основе исторических документов, которые показывают, какие преступления вершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятников на Украине.

Представленные в разделе документы свидетельствуют о самоотверженности многонациональной Красной Армии в боях против фашизма, в рядах которой было немало украинцев, героически жертвовавших собой ради единой на всех Победы.

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