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Известия.ru

Минобороны показало документы о преступлениях киевского режима против исторической памяти

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov

Минобороны России запустило на сайте мультимедийный раздел «Во власти преступного беспамятства», который посвящен подвигам многонациональной Красной армии. Представленные на основе исторических документов данные показывают, какие преступления вершил киевский режим против исторической памяти братских народов, уничтожая и оскверняя мемориалы и памятники на Украине.

Сведения в разделе основаны на исторических материалах из фондов Центрального архива военного ведомства и управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества. В них рассказывается о сражениях Красной армии за города западных областей Украины, о героях-красноармейцах, об исторической памяти, запечатленной в памятниках воинам и мемориалах в их честь.

В разделе можно ознакомиться с оперативными документами 1-го и 4-го Украинских фронтов, учетными карточками воинских захоронений и мемориалов на местах ожесточенных боев, увидеть наградные материалы на воинов Красной армии, а также свидетельства варварского отношения украинских националистов к советским памятникам, к собственному героическому прошлому.

Большая часть раздела посвящена боевым действиям Красной армии за города на западе Украины: Черновцы, Львов, Станислав (ныне Ивано-Франковск) и Ужгород. Вслед за освобождением всех городов от фашизма избавилась вся Украина. Документы того времени показывают героизм красноармейцев и мастерство командиров Красной армии, которые вместе взломали прочную гитлеровскую оборону на этом участке фронта.

Представленные в разделе документы свидетельствуют о самоотверженности многонациональной Красной армии в боях против фашизма, в рядах которой было немало украинцев, героически жертвовавших собой ради единой на всех победы.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

Ранее, 18 марта, президент РФ обратился к участникам акции «Сад памяти», традиционно стартовавшей в Севастополе. Путин отметил, что считает проект важной и востребованной инициативой, призванной объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей во имя сохранения памяти о драматических страницах истории, о миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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