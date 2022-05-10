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Найден способ превращения лунного грунта в топливо

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Образец-имитатор лунного реголита до (слева) и после (справа) извлечения кислорода.
Образец-имитатор лунного реголита до (слева) и после (справа) извлечения кислорода.
Источник изображения: Beth Lomax / University of Glasgow

Китайские ученые из Нанкинского университета нашли способ превращения лунного грунта в углекислый газ, кислород и топливо. Данные работы описаны в Joule.

В ходе длительного исследования возможного применения лунных ресурсов (грунта и солнечной энергии) для облегчения научной деятельности человека на Луне, специалисты обнаружили, что полученный со спутника грунт может служить катализатором для получения необходимых веществ. Образцы были доставлены китайским космическим кораблем Chang'e 5, в них также был выявлен высокий уровень железа и титана.

На данный момент команда ученых планирует протестировать систему синтеза в космосе, вероятно, в будущих лунных миссиях Китая с космонавтами. Хотя эффективность лунного грунта как катализатора меньше, чем у земных образцов, исследователи продолжают испытывать различные подходы для оптимизации метода. Например, переплавка лунного грунта в наноструктурированный высокоэнтропийный материал.

В апреле российские специалисты из Курчатовского института предложили проект робота, способного добывать воду из грунта Луны. По задумке разработчиков, устройство позволит обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
Курчатовский институт
Проекты
Луна
Робот
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