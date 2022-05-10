Пункты назначены: что последует за освобождением Попасной

Оборону в городе готовили годами, отмечают эксперты

Народная милиция Луганской Народной Республики 8 мая сообщила о полном освобождении населенного пункта Светличное Попаснинского района. По словам экспертов, за прошедшие выходные подразделения Луганской народной республики достигли серьезных успехов, заняв и сам город Попасная. Его оборону готовили многие годы. В тот же день в Минобороны России заявили об уничтожении украинского корабля, штурмовика Су-25, двух бомбардировщиков, вертолета и беспилотника. Ракетные войска РФ нанесли удары по 700 целям, в числе которых зенитные комплексы С-300 и РСЗО «Смерч». Глава военного ведомства Сергей Шойгу 8 мая вручил золотые звезды Героя России двум пилотам российских ВКС.

Морской удар

В Минобороны РФ 8 мая сообщили об уничтожении в районе Одессы украинского корвета проекта 1241.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе Пятихатка Харьковской области и узел связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе населенного пункта Арциз, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, у Соледара уничтожено доставленное на станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран и личный состав подразделений резерва ВСУ. Поражены также понтонная переправа украинских войск в районе Чугуева и шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Авиацией поражены 184 объекта противника, включая районы сосредоточения войск и техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населённых пунктов Бахмут и Краснополье.

Под удар ракетных войск и артиллерии попали около 700 целей, включая две пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе посёлка Коротыч под Харьковом, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Николаева, машину реактивной системы залпового огня «Смерч» у Соледара, а также радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей в районе населенного пункта Великая Корениха Николаевской области.

Средства противовоздушной обороны уничтожили у Погоновки в Харьковской области украинский штурмовик Су-25. Два бомбардировщика Су-24 были сбиты в районе острова Змеиный. Там же — ударный вертолёт Ми-24 и беспилотник «Байрактар-ТБ2». Ещё один дрон этой модели сбили у Одессы.

— За сутки в районе Змеиного уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2» и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины, — напомнил утром в воскресенье Игорь Конашенков.

По данным российского Министерства обороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 157 самолетов, 116 вертолетов, 768 беспилотных летательных аппаратов, 298 зенитных ракетных комплексов, 2933 танка и других боевых бронированных машин, 336 установок реактивных систем залпового огня, 1411 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2758 единиц специальной военной автомобильной техники.

8 мая в ЛНР сообщили об успехах на луганском направлении. «Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. Подразделениями оборонного ведомства был полностью освобожден н. п. Светличное», — говорится в сообщении. 5 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял об освобождении Светличного, отметив, что там «завершается зачистка».

— На выходных Народной Милиции ЛНР удалось добиться серьёзных успехов, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Украинские войска выбиты из города Попасная, ожесточённые бои за который продолжались два месяца. Что бы не заявляли украинские власти о плановом отходе на заранее заготовленные оборонительные позиции, понятно, что в поле им обороняться теперь будет гораздо сложнее, чем в прочной городской застройке. На изюмском направлении уже продемонстрировано, что российская артиллерия и армия умеют эффективно "взламывать" такие полевые укрепрайоны. Попасную же готовили к обороне годами, там были созданы даже полноценные железобетонные доты, почти не уязвимые для обычных орудий.

После Попасной предстоит взять важные города Бахмут и Соледар. Именно поэтому сообщения об ударах в их окрестностях всё чаще появляются в сводках Минобороны России. После прорыва украинской долговременной обороны в Новотошковской не заставило себя долго ждать и взятие Светличного. Оттуда группировка ЛНР будет наступать на Лисичанск. Из-за потери Рубежного и нескольких окрестных посёлков положение украинской группировки в Северодонецке и Лисичанске становится всё более опасным, её коммуникации скоро окажутся под угрозой, отметил эксперт.

Армия нового поколения

В воскресенье в Национальном центре управления обороной состоялась торжественная церемония вручения военнослужащим золотых звезд Героев. Указом президента звания Героя России были удостоены замкомандира штурмового авиаполка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиаполка майор Виктор Дудин.

— Уважаемые коллеги, поздравляю вас с этими высокими наградами, высшими наградами. Хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души, — сказал Сергей Шойгу.

В Минобороны 8 мая рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Ефрейтор Алексей Йулдошев охранял аэродром. Он обнаружил подход крупных украинских сил, доложил командиру и открыл огонь.

— В ходе наступления противник применил газ общераздражающего действия, а также подверг гранатометному обстрелу блокпост, на котором находился ефрейтор Йулдошев. Несмотря на многократно превосходящие силы, противник столкнулся с решительным отпором группы десантников, в составе которой действовал Алексей Йулдошев, — рассказали в Минобороны.

Удерживая оборону, ефрейтор Йулдошев уничтожил гранатометчика и значительное количество боевиков. Противник предпринял отчаянную попытку подобраться к позициям группы Йулдошева и забросать обороняющихся осколочными гранатами.

— Прицельным огнем российских десантников враги были уничтожены на подступах к блокпосту, — заявили в Минобороны.

Ефрейтор Султан Джамалдинов ехал в БМП по населенному пункту, и обнаружил хорошо вооруженную группу боевиков, организовавших здесь оборону.

— Внезапно атаковав украинских националистов, ефрейтор Джамалдинов уничтожил до 15 человек живой силы. Часть националистов, спасая свои жизни, сдалась в плен российским военнослужащим. Мужественные и решительные действия ефрейтора Султана Джамалдинова позволили российским мотострелкам прорвать оборону националистов и вытеснить их с занимаемых позиций, — рассказали в военном ведомстве.

Лейтенант Артур Каракаев со своими подчиненными обеспечивал безопасность передвижения колонн военной техники, когда Артур обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду. Несмотря на превосходящие силы радикалов, в результате боестолкновения группой Артура Каракаева было уничтожено 2 вражеских БТР и не менее 25 националистов.

Спустя несколько дней в ходе освобождения одного из населенных пунктов Артур получил ранение от разорвавшегося рядом снаряда, однако из боя не вышел и, оказав себе медицинскую помощь, продолжил руководить подчиненными. В ходе освобождения населенного пункта подчиненными Артура Каракаева было уничтожено более 10 боевиков, заявили в Минобороны.

Антон Лавров