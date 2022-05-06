Профессии Ростеха: аудитор

Аудит для предприятия, как рентген для человека – с его помощью обнаруживаются как сильные, так и слабые стороны компании. Чтобы обнаружить их, необходимы специальные навыки, которыми обладает современный ревизор. Руководитель проектов по аэрокосмической сертификации - ведущий аудитор АО «РТ-Техприемка» Александр Бузов рассказал о том, какой он, аудитор XXI века.

− Александр, расскажите, пожалуйста, кто такой аудитор?

– Нашу специальность часто путают с финансистами, так как аудиторы бывают финансовые, но к нашей сфере деятельности – сертификации – они не имеют никакого отношения. Органы по сертификации делятся на два основных типа – органы по сертификации продукции и органы по сертификации систем менеджмента. «РТ-Техприемка» занимается именно вторым видом деятельности. Сами системы менеджмента также многогранны: есть система менеджмента качества, система экологического менеджмента, система менеджмента охраны труда и др. Я занимаюсь контролем системы менеджмента качества авиационных предприятий на соответствие требованиям стандарта EN 9100:2018. Сертификацию по этому стандарту могут проводить только те организации, которые аккредитованы международными органами, входящими в состав международной аэрокосмической группы по качеству, либо имеют статус официальных партнеров. Таким образом, аудитор – это тот, кто проводит проверку организации на соответствие критериям аудита.

– Как попасть в профессию? Какое образование нужно?

– Стать аудитором можно двумя способами. Самый очевидный путь – пойти в вуз по специальности «Управление качеством». Вас обучат статистическим методам, познакомят с инструментами по управлению качеством, вы получите теоретический базис профессии. Затем, скорее всего, вам предложат работу на предприятии, в службе управления качеством. Если же вы захотите с данной специальностью пойти работать в орган по сертификации, то здесь немного сложнее. Так, у каждого аудитора есть техническая область аттестации, то есть он может проверять только те предприятия, которые входят в эту область. Она описывается группами кодов, которые выдаются аудитору на основании его опыта работы и образования. Например, окончив вуз по специальности «Управление качеством», где не обучают техническим дисциплинам, вы получите небольшую техническую область аттестации, и ваша ценность как аудитора будет невелика.

Второй способ – это получить техническое образование, лучше инженерное. Затем начать карьеру по специальности. Я, например, сам много лет после окончания Московского авиационного института отработал инженером-конструктором по направлению самолетостроение во ФГУП «ЦАГИ», затем продолжил трудовую деятельность в АО «Гражданские самолеты Сухого». И после, выбрав специальность аудитора, моя техническая область аттестации формировалась исходя из образования и практического опыта, что позволило мне в дальнейшем стать экспертом широкой области сертификации.

Мое мнение заключается в том, что если вы хотите работать на предприятии, то достаточно профильного образования, а если же ваша цель – работать в органе по сертификации, то стоит выбрать техническую специальность в вузе и после пойти работать на предприятие технологом, и, в дальнейшем, переквалифицироваться на аудитора. Для этого нужно пройти трехнедельные курсы и стажировку, после чего можно аттестовываться на данную профессию.

− Какие самые важные навыки и умения аудитора?

– Безусловно, технические знания являются самыми важными потому, как каждый аудитор должен хорошо разбираться в той области, где проводит проверку, чтобы общаться с представителями организаций на одном, понятном для них, техническом языке и иметь возможность оценить все производственные процессы. Он должен разбираться не только в одной конкретной области, но и во всех производственных процессах, а также нормативной документации.

Говоря про личные качества, отмечу, в первую очередь, коммуникабельность. Аудитору необходимо выстроить доверительные отношения, чтобы получить от опрашиваемых максимальное количество полезной информации и уметь предотвратить потенциальные конфликтные ситуации во время проверки. Его задача – грамотно объяснить, что ему необходимо проверить, и, в случае выявления несоответствий, согласовать план мероприятия по устранению несоответствий. Еще одним важным качеством аудитора является наблюдательность. В ходе проверки он должен собрать необходимое количество объективных свидетельств, чтобы сделать заключение о соответствии организации требованиям заявленного стандарта.

– Расскажите, как проходит аудит?

– Мы всегда подстраиваемся под распорядок организации, особенно когда проводим аудиты в различных регионах страны. Например, проводя аудит в таком далеком от Москвы городе, как Владивосток, нужно учитывать большую разницу во времени. Так, во времена проведения дистанционных проверок, приходилось работать и поздним вечером, и ночью.

Любой аудит мы начинаем с предоставления коллективу и руководству организации полной информации о будущей проверке: ее цели, критерии и состав аудиторской группы. Затем мы изучаем подразделения предприятия и знакомимся с его работниками. В конце каждого дня наши сотрудники проводят координационное совещание аудиторов с представителями службы качества организации для подведения итогов работы за день. По окончанию всего аудита его итоги предоставляются руководству компании с разъяснением выявленных несоответствий.

Наша главная задача – это не найти как можно больше несоответствий, а подтвердить, что деятельность предприятия соответствует требованиям заявленных стандартов. Если мы понимаем, что какой-либо производственный процесс можно оптимизировать, то формируем перечень рекомендаций, как улучшить работу предприятия. Мы стараемся поделиться опытом, исходя из проверок других аналогичных организаций.

– Почему организациям требуются аудиты?

– Если подойти с формальной стороны, то для определенных организаций, например, сферы ВПК, аудиты требуются законодательно, то есть для функционирования предприятия необходим сертификат, который выдается только после успешного прохождения аудита.

Если же предприятие сертифицируется на стандарт EN 9100, то оно, скорее всего, стремится повысить свой имидж на рынке. Получая данный сертификат, компания попадает в международную базу аэрокосмический поставщиков, нахождение в которой считается большим достижением.

Любой аудит должен приносить некую добавленную ценность. Так, заплатив деньги за проверку, предполагается, что организация получит определенный положительный эффект. В нашем случае он заключается в устранении неких сбойных дефектов, несоответствий. Ликвидация этих моментов в дальнейшем поможет повысить эффективность работы предприятия и его конкурентоспособность.

– Сколько аудитов на вашем счету?

– В прошлом году я провел около 36 аудитов. Каждый из них длился от одной до двух недель. Прошедший год был достаточно насыщенным, но в целом я в этой области работаю не так давно – всего десять лет. Поэтому, если посчитать, то выходит – провел свыше 300 аудитов за все время профессиональной деятельности.

– Как вы видите развитие направления сертификации систем менеджмента в России?

– Мне кажется, что модель аудита, которую мы сейчас апробировали и настроили по иностранному принципу ЕN 9100, достаточно неплохо зарекомендовала себя на российском рынке. Но, к сожалению, на сегодняшний день нет информационного ресурса, который помог бы проследить всю проведенную работу аудитора, проконтролировать, как проходила проверка, какой орган по сертификации ее проводил. Все это можно сделать путем создания единого информационного пространства. По примеру наших иностранных коллег необходимо создать базу, где любой мог бы зарегистрироваться и посмотреть все сертифицированные организации, их сертификаты, понять, чем занимаются компании. Если вы планируете из этой организации в дальнейшем сделать своего поставщика, то вы бы смогли запросить у них полный отчет об аудите. А дальше, получив его, прямо через компьютер была бы возможность посмотреть, как проходила проверка и какие были найдены несоответствия, а также изучить рекомендации аудиторской группы. Кроме того, система предоставила бы перечень аттестованных аудиторов, аккредитованных органов по сертификации и учебных организаций, проводящих профессиональное обучение. То есть появилась бы возможность получить в одном окне всю информацию, доступную без всяких преград, и, таким образом, возросло бы доверие к выданным сертификатам за счет повышения прозрачности и прослеживаемости процедуры сертификации.