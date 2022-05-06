Ученые Росатома разработали композиционную пасту для 3D-печати карбидокремниевой керамики

Специалисты АО "НИИграфит" (входит в научный дивизион Госкорпорации "Росатом" - АО "Наука и инновации") первыми в России разработали композиционную пасту из отечественного сырья для 3D-печати карбидокремниевой керамики, в том числе подшипников и рабочих колес насосов для перспективных ядерных реакторов.

В настоящее время также ведется разработка непосредственно 3D-принтера. Такое оборудование не имеет полных аналогов в мире, а изделия из высокотехнологичной керамики востребованы для атомной и авиационной промышленности. Сборка пилотного образца намечена на конец 2022 года, запуск оборудования - в середине 2023 года. После этого институт сможет изготавливать сложнопрофильные керамические изделия в зависимости от потребностей заказчиков.

"Напечатанные на 3D-принтере изделия из разработанного нами материала по своим характеристикам не будут уступать аналогам, получаемым традиционным способом, - отметил младший научный сотрудник лаборатории разработки медицинских материалов "НИИграфит" Ильнур Ляпин. - При этом использование аддитивных технологий на стадии формования позволит изготавливать сложнопрофильные изделия из карбида кремния гораздо быстрее за счет уменьшения количества и объема необходимых технологических операций".

Разработка 3D-принтера ведется в рамках четвертого федерального проекта комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации" (КП РТТН).

Справка

Материалы на основе карбида кремния являются кандидатными для применения в перспективных жидко-солевых реакторах в качестве радиальных колес и радиальных подшипников циркуляционных насосов топливной/охлаждающей солей на основе FLiBe и FLiNaK. Данные материалы находят применение в качестве детально сборочных единиц перспективных газотурбинных двигателей (горелка основной камеры сгорания и/или сопловая лопатка турбины) в авиационной промышленности.

Информация предоставлена пресс-службой АО "Наука и инновации". Источник фото: ria.ru