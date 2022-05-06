Войти
RusNanoNet.ru

Ученые Росатома разработали композиционную пасту для 3D-печати карбидокремниевой керамики

533
0
+2
Росатом
Росатом.
Источник изображения: ria.ru

Специалисты АО "НИИграфит" (входит в научный дивизион Госкорпорации "Росатом" - АО "Наука и инновации") первыми в России разработали композиционную пасту из отечественного сырья для 3D-печати карбидокремниевой керамики, в том числе подшипников и рабочих колес насосов для перспективных ядерных реакторов.

В настоящее время также ведется разработка непосредственно 3D-принтера. Такое оборудование не имеет полных аналогов в мире, а изделия из высокотехнологичной керамики востребованы для атомной и авиационной промышленности. Сборка пилотного образца намечена на конец 2022 года, запуск оборудования - в середине 2023 года. После этого институт сможет изготавливать сложнопрофильные керамические изделия в зависимости от потребностей заказчиков.

"Напечатанные на 3D-принтере изделия из разработанного нами материала по своим характеристикам не будут уступать аналогам, получаемым традиционным способом, - отметил младший научный сотрудник лаборатории разработки медицинских материалов "НИИграфит" Ильнур Ляпин. - При этом использование аддитивных технологий на стадии формования позволит изготавливать сложнопрофильные изделия из карбида кремния гораздо быстрее за счет уменьшения количества и объема необходимых технологических операций".

Разработка 3D-принтера ведется в рамках четвертого федерального проекта комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации" (КП РТТН).

Справка

Материалы на основе карбида кремния являются кандидатными для применения в перспективных жидко-солевых реакторах в качестве радиальных колес и радиальных подшипников циркуляционных насосов топливной/охлаждающей солей на основе FLiBe и FLiNaK. Данные материалы находят применение в качестве детально сборочных единиц перспективных газотурбинных двигателей (горелка основной камеры сгорания и/или сопловая лопатка турбины) в авиационной промышленности.

Информация предоставлена пресс-службой АО "Наука и инновации". Источник фото: ria.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
16.11.2016
Атом в подарок
04.08.2016
"Создание инфраструктуры для сил ядерного сдерживания - ключевая задача нашего главка"
27.04.2016
Надвигается «ядерный майдан»
04.06.2015
"Росатом" хочет на верфь
03.06.2015
Атомная отрасль обещает России еще больше доходов
10.04.2012
Дележка атомного пирога
06.09.2010
Международная выставка "Атомная промышленность" пройдёт с 28 сентября по 1 октября в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 14:42
  • 25229
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.05 13:59
  • 1
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 06.05 13:56
  • 1
Минобороны показало боевую работу расчетов САУ "Малка" в ходе спецоперации
  • 06.05 13:51
  • 1
Российские суперминометы "Тюльпан" могут применять ядерные мины
  • 06.05 13:25
  • 1
В России рассказали о результативности комплексов ПВО
  • 06.05 13:01
  • 65
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 06.05 12:48
  • 1
Многочисленные трофеи производства стран НАТО достались спецназу
  • 06.05 10:19
  • 15
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 06.05 09:17
  • 3
В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу
  • 06.05 07:01
  • 2
Шойгу рассказал подробности парада на День Победы
  • 06.05 06:11
  • 1
Javelin не помог: наемник из США рассказал о мощи российской артиллерии
  • 06.05 05:31
  • 2
Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
  • 06.05 04:10
  • 1
Премьер Израиля принял извинения Путина за высказывания Лаврова - канцелярия Беннета
  • 06.05 00:19
  • 11
Небесная атака на бронетехнику
  • 05.05 18:50
  • 0
В параде Победы в Петербурге примут участие пятеро детей