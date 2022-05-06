Борис Титов: не надо стремиться заместить сто процентов импорта

Текущий кризис в экономике России является настолько масштабным и беспрецедентным, что оценить потери и пути выхода из него пока невозможно, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В интервью РИА Новости он рассказал, насколько российские предприятия зависят от импорта, почему не стоит сейчас уповать во всем на Китай, и как поддержать частный бизнес, чтобы он помог стране справиться с ситуацией. Беседовал Серго Кухианидзе.

– Какие отрасли российской экономики больше всего пострадали от западных санкций?

– Знаете, сложно назвать отрасли, которые бы никак не пострадали от них. Беда в том, что наша экономика так однобоко развивалась в последние десятилетия, что огромное количество ее отраслей оказалась в большой зависимости от импорта. По данным исследования, которое мы провели недавно, от импорта, прежде всего из стран Запада, зависят более 40% наших предприятий.

Причем, речь идет о предприятиях, представляющих важнейшие отрасли. Это и промышленное оборудование, и электроника, и автомобильный транспорт, и резиновые и пластмассовые изделия, и фармацевтика. Вот почему нынешний экономический кризис, который, надо признать, мы еще не ощутили в полной мере, – особенный, беспрецедентный.

Мы страдаем сегодня не только от официально принятых мер со стороны западных правительств, но и от общего негативного настроения их бизнеса в отношении России. То есть речь о санкциях, которые не прописаны на бумаге, но реализуются в результате самостоятельных решений тех или иных компаний и банков.

Таким образом, даже не находясь под санкциями, они добровольно отказываются от своих контрактов, от проведения транзакций, закрывают не только корпоративные, но и частные российские счета. Если платежи все еще проводятся, то на проверки по каждому из них уходят порой недели. Словом, антироссийская политика Вашингтона и Брюсселя возымела свое действие. Нас сейчас пытаются экономически задушить. Такого жесткого санкционного давления не испытывало еще ни одно государство в мире.

– Общий ущерб от антироссийских санкций, коих, насколько известно, к настоящему времени введено уже более шести тысяч, оценен?

- Если кто-то назовет вам такую цифру, не верьте. Поскольку оценить общий ущерб от санкций невозможно. Ведь разные отрасли страдают от санкций по-разному. Не говоря уже о том, что наш бизнес, конечно, не сидит сложа руки, ищет всякие пути-лазейки, как финансовые, так и логистические.

Логистика, кстати, сегодня вообще превратилась в самую большую головную боль. Ведь есть продукция, которая не подпадает под санкции, но которую просто физически невозможно сейчас доставить в Россию.

Компания Maersk, крупнейший перевозчик морских грузов, как известно, по собственной инициативе отказалась с нами иметь дела. Плюс только что Запад ввел очередной запрет на заход российских судов в иностранные порты. Поэтому сейчас наши бизнесмены срочно ищут какие-то другие варианты транспортировки товаров через, например, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турцию. Конечно, все это "влетает в копеечку". Но другого выхода пока нет.

– Значит, надо засучить рукава и кинуться всей страной на импортозамещение?

– Да, засучить рукава, чтобы вытащить страну из сложнейшей ситуации, всем нам сегодня необходимо, но бездумно при этом кидаться на импортозамещение нельзя ни в коем случае. При всей важности импортозамещение не должно стать фетишем. Дело в том, что все то, что мы до сих пор импортировали, заместить на 100% не удастся. Скажу более: к этому и не надо стремиться.

Понимаете, в настоящее время в мире нет ни одной страны, которая полностью обеспечивала бы себя всем, что требуется современному потребителю. Даже Северная Корея, с их крайне урезанными внутренними потребностями, не обходится без международной кооперации.

Поэтому наш подход к импортозамещению должен быть прагматичным. Перво-наперво, разумеется, нужно искать в дружественных России странах импортные аналоги взамен ушедших. Таких стран, к слову, более ста. Россия не находится в тотальной изоляции, как в этом пытается убедить всех Запад.

– На какие именно дружественные страны Москве надо сейчас обратить свое пристальное внимание?

– Тут также надо крепко думать, понять, что нам нужно, и как, у кого это лучше всего взять. Ведь не все, что делается в США или в ЕС, можно теперь легко найти в той же Азии или на других континентах. Технологический прогресс Америки и Европы все-таки выше, чем где бы то ни было.

Не стоит также во всем уповать на Китай, хотя они за последнее время сделали серьезные шаги во многих отраслях. Я сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, поэтому знаю ситуацию изнутри. У нас при всем высочайшем политико-дипломатическом сотрудничестве с Пекином, хватает своих проблем в экономической области.Сейчас, например, многие компании, банки КНР откровенно боятся с нами работать, так как всерьез опасаются вторичных санкций со стороны Вашингтона, который для них остается наиглавнейшим торговым партнером.

Мы же в этом ряду лишь на 13 месте. Не говоря уже о давно существующей между нами проблеме во взаиморасчетах. Мы лет 20 никак в полном объеме не можем перейти на расчеты в национальных валютах, что позволило бы обеим сторонам уйти от долларовой зависимости. Возможно, процесс поможет ускорить создание клиринговых центров, специальных банков.

– Понятно. А что нам самим, по-вашему, необходимо делать в смысле импортозамещения?

– Нужно срочно развертывать производство того, чего в принципе нет среди импортных аналогов (например, ряд запчастей для грузовиков). Эти производства можно открывать не только в стране, но даже за рубежом, допустим, в нейтральных странах, где нет проблем с поставками оборудования. Если мы не возьмемся сейчас за создание отечественных производств по выпуску конкурентной продукции, то через три года эти ниши займут производители из третьих стран.

Считаю также, что на предприятиях внутри страны надо обязательно выпускать хотя бы часть средств производства (оборудование и станки), а также обеспечивать себя качественным семенным материалом для агропрома. Разве допустимо, что львиную долю семян для картофеля, например, Россия ввозила до недавнего времени из стран ЕС! Стремиться к такому самообеспечению не просто необходимо, а жизненно важно.

У страны должен быть запас прочности по ключевым позициям, основополагающим для жизнедеятельности государства. Он нужен даже тогда, когда внешняя торговля абсолютно свободна от ограничений, и покупать можно все что нужно. Тем более сейчас, когда мы оказались в гораздо более сложных условиях. Так что сегодня эту проблему требуется решать на ходу и с напряжением всех сил.

– Кстати, ведь импортозамещение для нас не новое слово. В стране заговорили о нем еще в 2014 году, когда после вхождения Крыма и Севастополя в состав России, Запад начал объявлять Москве свои экономические санкции. Есть ли области, где за эти восемь лет удалось достичь прогресса в деле импортозамещения?

– Конечно. Мы, например, наладили производство разного сыра. Наши сыровары стали делать сыры, которые высоко оценили даже самые взыскательные специалисты в мире. Мы полностью ушли от закупок яблок в Польше, от импорта продукции птицеводства, хотя яйца по-прежнему закупаем, добились успеха в виноградарстве, нас признали, в результате русский язык, между прочим, стал официальным языком Международной организации виноградарства и виноделия.

Кроме сельского хозяйства, прогресса в импортозамещении достигли еще в сельхозмашиностроении, в производстве строительных материалов, и частично в IT-области и в фармацевтике. В автопроме появились свои производства, но зависимость от импорта в нем до сих пор колоссальная. Имеются и другие области. Недавно узнал, что в Калининграде выпускают великолепные снегоходы, 100% российская продукция, которую завод поставляет, например, даже в США. Да, благополучные островки есть, но они не делают погоды.

– Что же тогда нам делать?

– Чтобы построить нормальную экономику, я ее называю экономикой простых вещей, надо создать в России такие условиях, чтобы отечественному производителю было выгодно заниматься бизнесом в стране. Для этого, уверен, необходимо проводить новую кредитно-денежную политику, России стоит перейти на схему, которая успешно работает во многих странах.

Компании выпускают облигации, которые государство у них покупает, чтобы они могли претворить в жизнь тот или иной проект (политика количественного смягчения – ред.). Когда он осуществлен, то в оговоренные сроки деньги компания возвращает. То есть надо, чтобы денежно-кредитная политика превратилась в денежно-промышленную.

Вообще, если все необходимые меры, требуемые сегодня для того, чтобы выйти из острейшего кризиса, выразить двумя словами, то они звучат так: перестаньте душить бизнес.

Если хотим выжить, то надо снять с частного бизнеса все многочисленные ограничения, которыми обложила его со всех сторон всесильная российская бюрократия, которая делает это либо по недомыслию, либо по боязни, идущей из советских времен, как бы чего не вышло, либо, руководствуясь своими корыстными интересами.

– Ну, а что сегодня происходит со "списком Титова", российские бизнесмены, сделавшие свои состояния в России, готовы возвращаться на родину, чтобы помочь ей в столь трудный час?

– Конечно, кризис вносит свои коррективы, с каждым днем отношения с Западом становятся все более непростыми, но могу сказать, что есть тем не менее деловые люди, которые хотят вернуться, даже в такой ситуации. Однако российские правоохранительные органы отбивают у них всякое желание это сделать. Бизнесмены готовы не только приехать, но и оказаться, как того требует закон, под следствием, но, чтобы оно было открытым, чтобы, пока оно идет, они находились на свободе. Чтобы они, наконец, имели право и возможность доказывать свою невиновность не из тюрьмы. Но государство на все это отвечает: пусть они приезжают, а мы тут посмотрим, сажать их или нет. Понятно, что при таком отношении никто не будет возвращаться.

– А есть ли сдвиги по амнистированию российских предпринимателей, которые находятся сейчас в стране под следствием, кто отбывает время в СИЗО?

– Здесь по-прежнему непростая ситуация, особых сдвигов пока не видно. В прошлом году, например, еще на 7% выросло количество дел, касающихся предпринимателей, увеличилось и число бизнесменов, сидящих сегодня в СИЗО, хотя их вина еще не доказана.

Поэтому мы пытаемся придумывать какие-то новые схемы, которые в нынешних условиях могли бы решить эту проблему. Конечно, идеальной была бы их полная амнистия, ведь среди всех этих предпринимателей немало по-настоящему отличных организаторов производства. Им бы всем лучше находиться на свободе и заниматься бизнесом, тем же импортозамещением, создавать рабочие места, чем проводить время в СИЗО.