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ТАСС

Украинский военнопленный рассказал о большом числе отказов у комплексов Javelin и NLAW

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Военнослужащие Украины отрабатывают стрельбу из переносного противотанкового ракетного комплекса «Javelin» во время военных учений в Донецкой области, 22 декабря 2022 года
Военнослужащие Украины отрабатывают стрельбу из переносного противотанкового ракетного комплекса «Javelin» во время военных учений в Донецкой области, 22 декабря 2022 года.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/Ukrainian Defense Ministry

По его словам, часть партий противотанковых комплексов была с истекшими сроками годности и вышедшими из строя аккумуляторами

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, поставляемые на Украину странами НАТО, плохо себя показывают в бою и дают много осечек. Об этом рассказал украинский военнопленный, видео с которым в четверг распространило Минобороны РФ.

"Военная помощь от США, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хваленые ПТУРы [противотанковые управляемые ракеты] и гранатометы, их Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике не такими: были осечки, стреляет обычно один из четырех, и то бывали неразрывы или вообще [снаряды] в 50 метрах взрывались, не долетая до цели", - рассказал украинский пленный.

По его словам, часть партий противотанковых комплексов была с истекшими сроками годности и вышедшими из строя аккумуляторами. "Были такие, где аккумуляторы были просрочены, даже на большинстве партий были указаны года с истекшими сроками годности", - сказал военнопленный.

Он также отметил, что для украинских солдат на полигонах проводилось обучение по работе с противотанковыми комплексами натовского образца.

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