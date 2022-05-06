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Военное обозрение

Японский военный эксперт описал сценарии «гипотетического российского нападения» на Хоккайдо

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Источник изображения: topwar.ru

Остров Хоккайдо является важнейшим оплотом обороны Японии на севере страны. Японский военный эксперт накануне описал сценарий «гипотетического российского вторжения» в эту префектуру.

В статье для одного из местных изданий аналитик написал, что в городе Асахикава (один из крупнейших городов на Хоккайдо) располагается штаб 2-й дивизии сухопутных войск, считающийся элитой в силах самообороны. Численность бойцов в нем достигает 8000 человек. При этом они оснащены самым современным вооружением.

Также в вышеупомянутой префектуре дислоцируется 300 танков, в большинстве своем представленных моделью «Тип-90» 1976-1986 годов выпуска.

Как пишет японский военный эксперт, при наиболее успешном для Японии сценарии, где атаку ждут с севера, бойцы второй дивизии задержат десантировавшиеся войска ВС РФ у деревни Отойнеппу, дав время на развертывание танковых подразделений, которые затем разобьют неприятеля.

Однако более вероятен второй сценарий, в котором у войск сил самообороны в Хоккайдо возникнут серьезные проблемы.

Автор описывает его так. Российские войска высадятся одновременно на севере, востоке и даже возможно на западе Хоккайдо. В таком случае ни о какой концентрации танковых сил и речи не идет.

Более того, эксперт уверен, что перед десантированием Россия нанесет массированный ракетный удар, выведя из стоя военную инфраструктуру Хоккайдо, включая ПВО и склады с боеприпасами. Не исключены и кибератаки на стратегически важные объекты.

В этом случае, по мнению японского военного эксперта, у защитников префектуры нет никаких шансов противостоять российскому вторжению.

Очередной опус из серии «сами себе выдумали угрозу». Теперь, надо полагать, японское военное ведомство начнёт просить у парламента больше средств на «отражение вероятного нападения»...

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