США сделали все, чтобы Россия начала спецоперацию на Украине

Только не на моем заднем дворе, а на твоем!

Администрация Байдена рассчитывает руками Киева одолеть Москву, пишет TAC. По мнению автора статьи, никакого конфликта наверняка бы не было, если бы не политика США.

Дуг Бэндоу

Россия и Украина враждуют. Это же можно сказать и о США. Администрация Байдена оставила попытки помочь Киеву защититься и пользуется им, чтобы одержать победу над Москвой.

Развернув свою ничем не мотивированную операцию, Россия заслуживает поражения. Однако ханжеские тирады из уст американских чиновников напрочь упускают из вида роль Вашингтона, – хотя это он спровоцировал Москву. Запад нарушил уверения времен холодной войны, расширил НАТО, превратил альянс в агрессивную организацию и напал на Сербию и Ливию – тем самым подтолкнув Россию к силовому ответу. Нынешнего конфликта наверняка бы не было, если бы не политика США. Неизбежностью его сделали заносчивость и безрассудство американских чиновников.

Об этом недавно заявил сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол (Rand Paul), расспрашивая в Сенате госсекретаря Энтони Блинкена. Пол подчеркнул, что вина Вашингтона не оправдывает смертоносного решения Владимира Путина, которое уже унесло тысячи жизней, а миллионы сделало беженцами. Но, как заметил Пол, "хотя оправдания Путину нет, из этого еще не следует, что его действиям нет объяснения".

Разумеется, от всякой ответственности за пагубные последствия американской политики Блинкен открестился. Американские чиновники вообще снимают с себя всякую вину за все внешнеполитические катастрофы, происходящие у них на глазах. Они вообще никогда и ни в чем не виноваты. За последние два десятилетия вашингтонская партия войны убила сотни тысяч человек, а миллионы превратила в беженцев. Понятное дело, что американские горе-вояки обижаются, когда их пытаются привлечь к ответу.

Так, Джек Кросби из журнала Rolling Stone выдал статью под названием "Рэнд Пол выложил Конгрессу главный путинский аргумент против Украины". По мнению Кросби, сенатор Пол, – признавая неопровержимым доводом предупреждение Путина о том, что он считает политику США враждебной, – отрицает тем самым "право стран на самоопределение".

Разумеется, это не так. Пол всего лишь заметил, что в реальном мире суверенным государствам иной раз приходится проявлять сдержанность, – а иначе они потеряют независимость. В случае с Украиной конфликта можно было бы запросто избежать, если бы Киев признал, что соседство с великой державой неизбежно налагает на политику Украины определенные ограничения. Конфликта можно было бы избежать, если бы НАТО признала, что воевать за Киев не намерена. Разумеется, все это в сослагательном наклонении, потому что Блинкен и команда Байдена предпочли драться с русскими до последнего украинца.

Украинцам мириться с самоограничениями наверняка не по нраву, но, как некогда заметил президент Джимми Картер, жизнь несправедлива. Холодная война запомнила пример Финляндии, которая доблестно сражалась с Советским Союзом, но затем сдалась, чтобы не допустить оккупации. Была и Австрия, которая предпочла нейтралитет, чтобы избежать разделения. А когда Польша, Восточная Германия, Венгрия и Чехословакия восставали против своих коммунистических повелителей, разжигать из-за этого третью мировую американцы не пожелали.

Аналогичные примеры есть и сегодня. Непал уместился между Китаем и Индией. Кто скажет, что он действует как ему заблагорассудится, не считаясь с мнением соседей? И кто рассчитывает, что Америка вмешается на его стороне? Или вот Монголия – аккурат между Китаем и Россией (а до этого – Советским Союзом). Вправе ли Улан-Батор сетовать, как он ненавидит коммунизм? Разумеется. Должен ли Вашингтон начать войну от его имени, чтобы защитить его право так говорить? Только псих или сумасшедший, вроде покойного Джона Маккейна, ответит утвердительно.

Мне наверняка скажут, что я перевожу стрелки, но всё же – а что с Латинской Америкой? США хоть раз давали соседям право осуществлять неограниченный суверенитет? Единственный верный ответ – это гомерический хохот. Не верите, спросите сами.

Как некогда сокрушался мексиканский диктатор Порфирио Диас о том, как его страна лишилась половины территории из-за империалистического вторжения США: "так далеко от Бога, так близко к США". И то же самое с Кубой, Гаити, Доминиканской Республикой, Никарагуа, Панамой, Гренадой, Венесуэлой, Колумбией и другими. Все они пострадали от не слишком нежных "объятий" Вашингтона. Разумеется, это не оправдывает преступной российской операции на Украине. Но нечего обманывать людей показной набожностью и бесконечным американским ханжеством. Вашингтон по-прежнему демонстрирует миру крайнюю безжалостность и готовность вторгаться в страны и морить голодом народы, чьи правительства дурно о нем отзываются.

Путин не был изначально враждебен к США. Наоборот, после 11 сентября он предложил сотрудничать. Он даже заявил в немецком Бундестаге: "Никто не ставит под сомнение высокую ценность отношений Европы с США. Просто я придерживаюсь мнения, что Европа твердо и надолго укрепит свою репутацию мощного и действительно самостоятельного центра мировой политики, если сможет объединить собственные возможности с возможностями российскими – людскими, территориальными и природными ресурсами, с экономическим, культурным и оборонным потенциалом России".

Переубедил его непрекращающийся натиск НАТО, вопреки многочисленным уверениям в обратном. Университет Джорджа Вашингтона обнародовал рассекреченные документы союзников: когда объединялась Германия, западные лидеры в 1990 и 1991 годах буквально засыпали Горбачева и других советских чиновников гарантиями безопасности. Точно так же союзники забалтывали и ельцинское правительство. Но нарушили все свои обещания.

Министр обороны времен Билла Клинтона Уильям Перри (William Perry) раскритиковал поведение Путина, но признал: "В прежние годы за США числится немало вины". Он объяснил: "Первым шагом не туда стало расширение НАТО, когда мы начали привлекать восточноевропейские страны, которые граничат с Россией".

И совсем иначе Путин заговорил на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Он осудил США за "ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах – силы, ввергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов". (Помните катастрофу в Ираке?). Еще он заметил, что НАТО размещает "передовые силы у наших границ" и тем "снижает уровень взаимного доверия".

Если бы у Блинкена возникли вопросы о позиции Путина, он мог бы просто посоветоваться с директором ЦРУ и бывшим послом в России Уильямом Бернсом (William Burns). В 2008 году, при Джордже Буше-младшем, Бернс написал госсекретарю Кондолизе Райс: "Вступление Украины в НАТО – ярчайшая изо всех красных линий российской элиты (не только Путина). За два с половиной года разговоров с ключевыми российскими игроками я не нашел никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО как нечто иное, чем прямой вызов российским интересам". В том же году офицер национальной разведки Фиона Хилл (Fiona Hill), будущий сотрудник Совета национальной безопасности при Трампе, предупредила Буша, что членство Украины и Грузии – "провокационный шаг, который наверняка повлечет за собой упреждающие военные действия России".

Чиновники честнее Блинкена признавали опасность политики Вашингтона – не только для Украины, но и для самой Америки. Журналист Зак Дорфман (Zach Dorfman) писал: "Многолетние споры о расширении НАТО – и опасения насчет российской реакции – взбудоражили высшие эшелоны американского правительства". Один бывший сотрудник ЦРУ сказал Дорфману: "Если мы всерьез начнем зазывать ту или иную страну в НАТО, будьте уверены, что русские найдут причину объявить войну и введут войска".

В ЦРУ прекрасно понимали, что Москва смотрит на Украину иначе, чем на другие восточноевропейские государства, и считает ее красной линией. Источник отметил: "Прошлым летом большинство аналитиков американской разведки сходились на том, что Украина для России – вопрос достаточно провокационный, чтобы повлечь за собой нападение Москвы".

В декабре Бернс признал: "Я бы не стал недооценивать готовность президента Путина идти на риск насчет Украины". Однако Вашингтон отфутболил Путина и закрыть двери в НАТО отказался, – хотя союзники так и так не собирались пускать Киев. Учитывая предостережения Бернса и других, решение администрации оказалось преступно опрометчивым.

Ничуть не лучше показное лицемерие Вашингтона, с которым он подрывает нравственные принципы, которые американцы якобы отстаивают всем сердцем. Никто, ни один серьезный человек, не поверит, что США смирятся в Западном полушарии с тем, что американские чиновники предлагали России в Европе.

Только представьте себе: Китай или Россия расширяют антиамериканский альянс в Южной Америке; пытаются перенаправить всю торговлю на юг, подальше от США; продвигают "цветные революции" в дружественных Вашингтону странах; и, наконец, устраивают уличный путч против легитимного проамериканского правительства Мексики. После чего эта не слишком дружественная держава предлагает новым правительствам членство в альянсе – разумеется, уверяя, что они сами решают.

Да в Вашингтоне приключится массовая истерика – с воем и зубовным скрежетом, цунами доносов и каскадом угроз. Даже представить себе невозможно, что администрация США подставит другую щеку и радостно подтвердит право наций на "самоопределение". Вашингтон сделает то, что он не раз делал в прошлом по всей Центральной Америке и Карибскому бассейну: растопчет наглых соседей-предаталей, потерявших всякий стыд.

Но и это еще не оправдывает действий Москвы. Ее операция на Украине преступна. Россия тоже не заинтересована в поиске политического решения, – поэтому кровавая борьба может закончится патовой ситуацией и уничтожением "братского", как говорит Путин, народа.

Но Пол правильно напомнил тем, кто разжигал этот ужасный пожар в Европе, об их ответственности. Блинкен заявил, что администрация "всерьез услышала" аргументы России насчет расширения НАТО, но это просто ложь. Советник Блинкена Дерек Чоллет (Derek Chollet), признал, что чиновники обсуждать этот "несущественный" вопрос попросту отказывались. Поэтому Путину не оставалось ничего, кроме боевых действий.

Ответ Блинкена, – что претенденты на членство в НАТО имеют право сами "решать свое будущее и свою судьбу", – чепуха. У них нет права на американскую гарантию безопасности. Зато у США есть право – даже обязанность – не раздавать оборонные обязательства направо и налево. Действительно, учитывая столь очевидные трагические последствия, Киев наверняка жалеет, что Вашингтону не хватило прямоты.

А Рэнд Пол заслуживает похвалы за то, что лишний раз подтвердил очевидное. История, может быть, и не повторяется, но плохие решения – еще как. И погибнет еще много безвинных людей, покуда члены пресловутого "Пузыря" (воинственно настроенные вашингтонские элиты по ставшему расхожим выражению бывшего советника по вопросам национальной безопасности Бена Родса, – прим. ИноСМИ) не выучат уроков прошлого.