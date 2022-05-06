Что такое тероборона Украины и чем она воюет

Спецназ Росгвардии уничтожил группу теробороны Украины в Харьковской области

Росгвардия сообщила о ликвидации «диверсионной группы» и лидера украинской территориальной обороны. По данным ведомства, в Харьковской области спецназ Росгвардии заметил людей с оружием в руках и без опознавательных знаков, которые открыли огонь в ответ на требование сдаться. Тероборона была создана на Украине в январе 2022 года. Ее численность оценивают в 130 тыс. человек, записаться туда могут все граждане Украины. Недавно теробороне разрешили использовать артиллерию и действовать в районах боев.

Группа теробороны Украины была уничтожена спецназом Росгвардии в Харьковской области. Об этом заявила пресс-служба силового ведомства.

В сообщении говорится, что в лесу спецназ обнаружил группу неизвестных без опознавательных знаков, с оружием в руках направлявшихся к российским позициям. В ответ на требование сдаться эти люди открыли огонь, в ходе перестрелки они были уничтожены.

«При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром», - отметили в Росгвардии.

После боя спецназ нашел неподалеку тренировочный лагерь территориальной обороны ВСУ (теробороны). Среди прочего были найдены позиции для пристрелки оружия, места для отдыха и несколько комплектов боевой экипировки.

Что такое тероборона

Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в текущем виде были созданы 1 января 2022 года. Командует ими верховный главнокомандующий - президент Украины Владимир Зеленский. Одна бригада теробороны отвечает за один регион страны, всего их должно быть 25.

Приблизительная численность теробороны - порядка 130 тыс. человек.

«Мы будем использовать наше знание местности, которое у наших людей, живущих в той или иной общине, в той или иной деревне или в городе, лучше, чем у противника. Мы будем двигаться быстрее противника. Мы будем знать о них все, потому что каждый будет наблюдать и видеть, что делает противник, и эта информация будет поступать к нам. Мы будем использовать то вооружение и будем давать соответственно то вооружение, которое будет эффективным в том или ином месте»,

- заявил иностранным журналистам заместитель командующего теробороны ВСУ Сергей Собко.

11 февраля 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге заявил, что количество членов теробороны на Украине должно составлять 2 млн человек.

«Главнокомандующий Вооруженными силами поставил задачу, что количество членов территориальной обороны должно достигать 2 миллионов граждан нашей страны, которые готовы будут защищать Украину в случае необходимости», - сказал Данилов.

Однако фактически тероборона возникла на Украине еще весной-летом 2014 года. Тогда это были батальоны территориальной обороны, которые впоследствии были переформированы в мотопехотные и переданы в состав бригад Сухопутных войск. Личный состав стрелковых батальонов проходил обучение по тактической, огневой, инженерной, медицинской и специальной подготовке на военных полигонах во время военных сборов.

Создание территориальной обороны не противоречит правилам ведения войны и Женевским конвенциям. До начала военной операции РФ на Украине ряд экспертов утверждал, что неясно, как противнику воспринимать теробороновцев - как комбатантов или партизан. Однако после принятия закона «о теробороне» и подчинения этих отрядов ВСУ добровольцы становятся комбатантами.

Как сообщают украинские СМИ, каждая территориальная община согласно закону может создавать свои отряды, и каждый гражданин Украины может в них вступать либо в качестве штатного военного по контракту, либо в качестве резервиста. По закону, отряды теробороны не будут направляться в районы ведения боевых действий - их задачей будет защита земли своей общины при необходимости.

Сами украинские войска иногда называют теробороновцев «партизанами». Подтверждения тому можно найти в СМИ Украины.

«Юристы, пенсионеры, программисты, бывшие военные и домохозяйки. У каждого из них своя мотивация, чтобы собраться рано утром в субботу и поехать в лес отрабатывать тактические приемы ведения огня и азы рукопашного боя. И с каждым занятием их все больше и больше тех, - кто готов однажды поменять макет автомата из фанеры на настоящее оружие»,

- сообщал из Киева в конце января 2022 года корреспондент «Голоса Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признан Минюстом РФ иноагентом).

Можно и пушку, и в бой

6 апреля правительство Украины разрешило силам территориальной обороны использовать артиллерию и ракеты, а также легально закрепило полномочия по использованию любого стрелкового оружия и боеприпасов.

Среди прочего, тероборона теперь может применять гранатометы, огнеметы, мины и гранаты.

4 мая Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий военным привлекать части теробороны к выполнению задач в районах боевых действий.

Петр Николаев