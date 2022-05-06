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Интерфакс-АВН

Столтенберг заявил, что Финляндию ждут в НАТО

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Хельсинки, 5 мая. ИНТЕРФАКС - Ожидаемая заявка Финляндии на вступление в НАТО будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе и встретит теплый прием, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Решение присоединиться полностью в руках Финляндии. При подаче заявления Финляндию ожидает теплый прием. Послание 30 союзников заключается в том, что Финляндию тепло приветствуют, с распростертыми объятиями. Мы обеспечим, чтобы процесс был быстрым и эффективным", - сказал Столтеберг в четверг в эфире телерадиовещания Финляндии Yle.

По словам Столтенберга, Финляндию можно было бы поддержать, например, политическими декларациями, заявлениями или учениями НАТО в соседнем с нею регионе.

"Есть много способов, которыми мы можем выразить, что безопасность Финляндии важна для союзников по НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, членство Финляндии укрепит НАТО. У нее современные и хорошо оснащенные Оборонительные силы, она инвестирует в новые истребители и демократические структуры, отметил он.

"Все это повлияет на вклад Финляндии в трансатлантическую безопасность", - заявил Столтенберг.

Потенциальное членство в НАТО на данный момент обсуждается в парламенте Финляндии. В первой половине апреля правительство представило парламентариям отчет о безопасности, в котором перечислены возможные последствия вступления страны в НАТО, представлены различные варианты дальнейшего развития событий, а также описаны изменения в ситуации с безопасностью в стране.

Непосредственное решение о вступлении в НАТО будет принимать президент совместно с министерской комиссией по вопросам внутренней и внешней безопасности. Как ожидается, глава государства изложит свою точку зрения до 12 мая.

Заявка сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего соглашение о членстве также должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.

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Финляндия
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