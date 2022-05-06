Американский генерал побывал на Украине. Вот что он понял

Генерал-майор США в отставке: вот что нужно украинцам

Американский отставной генерал Майк Репасс приехал на Украину и понял, что поставок западного оружия для ВСУ недостаточно, чтобы "предотвратить победу России", сообщает CNN. Он объяснил, почему это происходит.

Бывший глава Командования специальных операций США в Европе, генерал-майор в отставке Майк Репасс (Mike Repass) считает, что международное сообщество должно значительно упрочить поддержку Украины.

Репасс консультирует украинских военных последние шесть лет по контракту с правительством США. В прошлом месяце он посетил Польшу и Западную Украину, чтобы лучше понять динамику конфликта.

Он говорит, что украинская цепочка поставок военной техники неэффективна, и Киеву необходимы дополнительные силы.

Для этого Репасс призывает США и их союзников создать стратегические силы в составе пяти бригад численностью до 40 тысяч солдат, чтобы проводить наступательные операции и вытеснить российские войска.

Пояснение: Репасс входит в консультативный совет Глобального фонда специальных операций, в котором автор статьи является председателем правления.

Берген: что вы узнали в ходе поездки?

Репасс: во-первых, что Украине нужно больше поддержки. Во-вторых, что НАТО мешкает. В-третьих, что у нас нет четкого представления о том, куда направляется военная техника после доставки на Украину.

Поставки военной техники осуществляются на личной, а не профессиональной основе: приоритеты по распределению устанавливает высшее руководство, и, насколько я мог заметить, руководствуются они отнюдь не боевой необходимостью, операционными задачами или объективными данными. А тем, что командир бригады X или сектора Y звонит и говорит: "Слушай, мне нужно 27 ракет Javelin". Так что всё решают связи, а это не дело для логистики военного времени. Нам нужно четкое понимание, каковы нормы расхода по таким принципиальным вещам, как топливо, боеприпасы, аккумуляторы.

Берген: вероятным исходом на Украине станет неразрешимый кровавый конфликт?

Репасс: вырисовываются три очевидных сценария: Россия одерживает военную победу, Украина одерживает военную победу – или патовая ситуация. Два из трех сценариев означают победу России.

В патовой ситуации Россия просто заявит о своей победе по факту на местах и продолжит оккупировать территорию Украины на неопределенный срок. Полной победы она в таком случае не добьется, но будет контролировать значительную территорию.

Итак, что же мы, Запад, делаем, чтобы это предотвратить? Все сейчас думают о боевых действиях – именно поэтому мы снабжаем украинцев. Но украинской армии нужны дополнительные возможности.

Берген: почему?

Репасс: потому что на сегодняшний день у них не хватает сил – снаряжения, огневой мощи и обученных солдат.

У России всегда будет больше сил – не обязательно лучше, но точно больше. Как некогда сказал Сталин, "Количество само по себе всегда переходит в качество". Большинство признаёт, что грядет битва на истощение, и в какой-то момент маятник качнется в строну России, если не будут созданы дополнительные украинские силы.

Полагаю, страны НАТО и международное сообщество все отчетливее понимают, что Украине требуется больше, чем просто снабжение. Я считаю, что США и их союзники должны сделать четыре вещи. Во-первых, ослабить Россию и усилить потенциал Украины. Во-вторых, и дальше сдерживать Россию, наращивая собственные возможности и возможности НАТО. В-третьих, добиться деградации вооруженных сил и потенциала России. Наконец, обеспечить поражение России на Украине, а это достигается созданием стратегического и оперативного резерва, чтобы проводить наступательные операции.

Берген: как это будет выглядеть на практике?

Репасс: надо, чтобы американцы, французы, поляки, британцы и немцы создали по украинской бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они вполне смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить в своих странах. Итак, пять бригад в пяти оперативных секторах. На это уйдет от шести до восьми месяцев. Эти пять бригад, укомплектованные западным вооружением, будут сражаться по-западному, иметь комплексный подход к воздушно-наземным боям, когда у вас есть все доступные средства, включая совместимые с НАТО танки, огневую поддержку с воздуха и противовоздушную оборону.

Берген: пять бригад – это не так уж и много, так ведь?

Репасс: нет, немного, я считаю, что в ближайшее время это выполнимо. В бригаде до восьми тысяч солдат, то есть в пяти бригадах будет до 40 тысяч человек. Я считаю, что украинцы смогут найти столько военнослужащих, даже учитывая чрезвычайное положение в стране.

Берген: как бы вы сейчас охарактеризовали положение дел на востоке и юге? Русские считают, что выигрывают?

Репасс: Россия методично продвигается как на севере, так и на юге. Она пытается зафиксировать обороняющиеся силы на востоке и окружить украинцев, а затем разгромить их на юге. Кроме того, русские хотят окружить Николаев, смести его оборону, а потом выдвигаться на Одессу. Они не пойдут на Одессу, пока не захватят или не уничтожат силы вокруг Николаева.

Берген: а чем так ценна Одесса?

Репасс: потому что [её захват] отсечет Украину от Черного моря. Кроме того, это ворота в Приднестровье и Молдавию.

Берген: а что скажете насчет бряцания ядерным оружием? Как вы считаете, неужели это просто позерство?

Репасс: да, в основном позерство. Одно дело, если бы это сказал Путин. Другое дело, когда об этом говорит министр иностранных дел Лавров. Так что считаю, что со стороны Лаврова это позерство. По их ядерной доктрине, они применят тактическое ядерное оружие, если сочтут, что России угрожает серьезная опасность. Именно это Россия и дала понять Западу.

Берген: то есть порог довольно высокий?

Репасс: именно.

Берген: у войн своя логика. Увы, этот конфликт может продлиться целый год, а то и два.

Репасс: боюсь, тут вы правы. Как мне кажется, это мучительное противостояние продлится минимум два года. Но мы не можем допустить, чтобы дело зашло в тупик. Если этим кончится, Путин провозгласит победу.

Автор: Питер Берген (Peter Bergen)

Текст публикуется с сокращениями