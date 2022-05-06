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План США изолировать Россию не сработал

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Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ

Те, кто считает "Ромео и Джульетту" геополитическим шедевром!

Мир находится на глобальном перепутье геополитического уровня, пишет Sabah. Автор статьи уверен: после борьбы между крупными державами и блоками вокруг украинского кризиса жизнь уже не будет прежней.

Берджан Тутар

План Соединенных Штатов, пытавшихся подавить Россию и Китай под предлогом украинского кризиса, не сработал. Мир уже сейчас видит, что эта борьба завершится поражением США.

Запад за пределами англосаксонского блока тоже осознает этот факт. Глобальный статус-кво, построенный Атлантикой во главе с США, дает трещины со всех сторон. По этой причине участие в противоборстве на украинском фронте оказалось ограниченным даже со стороны Европы.

В период, когда сам Папа Римский говорит, что ответственность за войну несет НАТО, усилия США по изоляции России от мира воспринимаются как пустая затея.

И в том числе поэтому поддержка, оказываемая экономической войне США на глобальном уровне, ничтожно мала. Политические эксперты Атлантики заговорили иначе. Даже Джордж Фридман (George Friedman) — а это один из самых фанатичных представителей американского глубинного государства — в своей недавней статье от 3 мая 2022 года признает "начало новой эры".

***

Большая часть мира — на стороне России в украинском кризисе. Тот факт, что в санкциях против России США и их союзники пренебрегают всеми правовыми нормами и прибегают к стратегии грабежа, заставляет страны Востока и "Глобального Юга" поворачиваться лицом к Азии, а не к Атлантике.

"Глобальный Юг", охватывающий страны Азии, Африки и Латинской Америки, выступая против санкций, получает возможность объявить, что он не намерен поддерживать империалистический статус-кво, созданный богатым и состоятельным "Глобальным Севером", прежде всего США и европейскими государствами.

Страны "Глобального Юга", превратившие санкции в стратегию дедолларизации, характеризуют эту новую тенденцию как "эпоху 3Р", выражающую все более широкое применение ренминби, рубля и рупии наряду с их собственными валютами.

Нет никаких сомнений в том, что ведение незападным миром торговли с использованием своих собственных валют нанесет удар по монополии доллара и евро.

Не будем забывать, что только 30 стран из 195-ти поддерживают санкционную политику США. Другими словами, 165 государств выступают против санкций в отношении России.

Близ России держится большинство стран Африки, Азии и Латинской Америки, такие как Китай, Индия, Турция, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Египет, Мексика, Бразилия. Потому что, кроме России, в санкционном списке США — еще 40 стран мира. Поддерживать санкционный империализм — значит попасть под опеку Запада.

***

Более того, даже западные страны не едины в этом вопросе. Сам факт, что США настаивают на санкциях, увеличивает трещину в Атлантике. В то время как Венгрия открыто заявила, что не будет присоединяться к санкциям ЕС, в Центральной Европе такие страны, как Германия, Франция, Испания, Италия, выступают против тотального финансового и энергетического эмбарго США.

В частности, канцлер Германии Шольц, которого британские и американские средства массовой информации денно и нощно унизительно преподносят в качестве "путинской марионетки", до сих пор не испугался англосаксонских манипуляций.

Да и некоторые американские эксперты, обращающие внимание на нефункциональность санкций, называют экономическую войну Джо Байдена "стратегической глупостью".

Иван Крастев (İvan Krastev) в своей статье в "Файнэншл таймс" (Financial Times) от 24 апреля подчеркивает, что санкции в отношении России принесут Западу больше вреда, чем пользы, и дадут преимущество другим центрам силы.

Однако администрация Байдена по-прежнему гонится за невозможным. Европа осознает, что без российских энергоресурсов ее жизнь остановится, и поэтому платит России 850 миллионов евро в сутки.

Тем временем экономика США в значительной степени зависит от импорта из Китая. По данным за март, экспорт Китая в США за последние два года увеличился на 60% и достиг 675 миллиардов долларов. Профицит счета текущих операций Китая, сократившийся в период правления Дональда Трампа, вновь достиг отметки в 700 миллиардов долларов.

Администрация Байдена затевает экономическую войну против России и Китая, в которых Атлантика нуждается экономически.

Она утверждает, что выбьет этих двух игроков с мировой арены.

А теперь скажите: помимо американских политических крикунов, которые считают "Ромео и Джульетту" геополитическим шедевром, кто поверит в эту сказку Старого Джо?

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