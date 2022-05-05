UniswapTrade отзывы: можно доверять деньги брокеру?

UniswapTrade – представитель нового поколения брокеров, которые своей работой привносят в сферу обслуживания частных лиц ряд новых стандартов. И это позволяет UniswapTrade, который работает всего третий год, спокойно развиваться и увеличивать число активно торгующих клиентов. А ведь многие из них переходят к нему от давно работающих именитых компаний. Поэтому тот факт, что сегодня сайт открыл возможность трейдерам из России, Беларуси и прочих бывших советских республик открывать у него счет, следует воспринимать с радостью.

Но перед тем, как переводить сюда капитал, стоит посмотреть, а можно ли доверять деньги брокеру? Сколько было таких компаний, которые много обещали? Но где они сейчас? Поэтому для начала предлагаем вместе посмотреть, о чем нам расскажут отзывы о UniswapTrade, а также анализ данных с сайта.

Отзывы о UniswapTrade

Рассматриваемая тут сегодня компания приступила к обслуживанию пользователей в 2020. Но почти за два года работы она смогла достичь уже впечатляющих результатов. Ее офисы после открытия представительства в Москве уже функционируют в каждом из крупнейших городов мира. Но так как в Российском регионе брокер представлен недавно, то отзывов о UniswapTrade пока маловато. Чтобы это исправить, компания начала вести официальные сообщества в:

Одноклассниках

Вконтакте

Blogspot (https://uniswaptrade.blogspot.com/2022/05/uniswaptrade.html)

Cryptovod (https://cryptovod.ru/uniswaptrade-otzyvy-nadezhnyj-broker-ili-razvod/)

На указанных площадках можно найти много информации, для анализа. И это важно, поскольку брокеры любят замалчивать отдельные аспекты работы. Вот только клиенты тут же обращают на них внимание, особенно если им что-то не нравится. К тому же каждый желающий может оставить свой комментарий или задать вопрос коллегам и представителям UniswapTrade. И, просмотрев, что здесь пишут, нам не удалось выявить никаких нареканий на вывод средств. А это важный момент, поскольку даже намеки на то, что компания где-то кому-то задержала выплаты – это уже тревожный звоночек.

Причем пользователи свидетельствуют, что UniswapTrade систематически улучшает условия. Если ранее в среднем на выход денег уходило около 3 суток, то сейчас это редко требует больше одного часа. А еще при чтении оставляемых про UniswapTrade отзывов можно заметить некоторые моменты, связанные с обслуживанием. И о них стоит хотя бы кратко упомянуть:

Комфортные и разнообразные способы для обработки средств. Отсутствие сборов за финансовые транзакции. Быстрый ввод, который происходит практически мгновенно. Профессиональная, но при этом совершенно бесплатная платформа. Масса активов с каждого из заслуживающего внимание финансового рынка. Русскоязычная поддержка пользователей.

Изучая отзывы об UniswapTrade, на ум приходит лишь одно – доверять этому брокеру свой торговый капитал нестрашно.

Платформа для заключения сделок

В UniswapTrade изначально приняли решение – предоставить трейдерам максимум свободы. Поэтому здесь не встретить ПК-платформы. Зато есть веб-терминал собственной разработки. И созданный софт радует инвесторов своей функциональностью, стабильностью работы и точными котировками.

Благодаря такому подходу, пользователи могут:

получить мгновенный доступ к счету и рабочему пространству с любого из подключенных к интернету устройств;

легко вывести капитал или пополнить счет;

открыть личный кабинет;

связаться с представителями компании в онлайн-чате.

Перечень доступных активов

К списку ключевых преимуществ UniswapTrade стоит отнести и широкий доступ к разным рынкам:

Форекс, выступающий международным обменным пунктом. Тут торгуются национальные валюты большинства мировых государств. Криптовалютный рынок. Он представлен парой десятков монет. Но это самые капитализированные криптовалюты. И зарабатывать на их волатильности через инфраструктуру UniswapTrade – сплошное удовольствие. Фондовая площадка. Доступна возможность зарабатывать на двух категориях биржевых активов – это индексы и акции. Товарная биржа. С этой площадки в UniswapTrade можно торговать металлами, энергетическими ресурсами, а также хлопком, соей, кофе и т. п.

Работа службы техподдержки

Как только пользователи сталкиваются с необходимостью получить консультацию, им тут же приходят на помощь представители UniswapTrade. Для этого он держит внушительный штат русскоязычной поддержки, связаться с которой можно по email и через онлайн-чат.

Плюс для каждого клиента выделяется личный менеджер. Он свяжется после регистрации и оставит дополнительные контакты для связи. Такого специалиста следует воспринимать, как помощника по всем вопросам. При необходимости он даже проведет обзор платформы, личного кабинета и различных важных функций.

Варианты пополнения счета и вывода средств

Для ввода торгового депозита используют:

Электронные системы, позволяющие переводить финансы посредством дебетовых/кредитных карт: МИР/MasterCard/Maestro/Visa. Электронные кошельки популярной в РФ Yoomoney и распространенной во всем мире PAYEER. P2P-обмен. Переводы в криптовалюте. Пока только биткоин.

Важно напомнить: UniswapTrade позволяет попасть на счет той сумме, которая была отправлена пользователем. То есть никаких комиссий тут за транзакции не удерживается.

Снятие прибыли

UniswapTrade относится к регулируемым организациям. Среди регуляторов, с которыми он сотрудничает, числятся: Fincom и ARB, CFI и ЦРОФР, SVG и GURS. И в соответствии с требованиями организаций, осуществляющих надзор, площадке приходится соблюдать нормы KYC и AML. Обе эти международные политики внедряются и используются для борьбы с отмыванием денежных средств.

Для прохождения верификации необходимо всего лишь послать специалистам службы поддержки один из таких документов в его электронной копии:

заграничный или внутренний паспорт;

ID-карту;

водительское удостоверение.

Платежи в UniswapTrade отзывы

В найденных об UniswapTrade отзывах говорится, что на верификацию аккаунта после получения документов редко уходит более одного дня. А в большинстве случаев проверку осуществляют на протяжении одного часа. Но, несмотря на такие быстрые сроки, все же лучше не затягивать с верификацией и пройти ее как можно скорее. Желательно сразу, как будет закончена регистрация.

Важно: в UniswapTrade поддерживаются транзакции в криптовалюте. В частности, в биткоинах. Но это не освобождает клиентов от предварительной верификации. Хотя это удивлять не должно, т. к. сейчас даже крупные криптобиржи требуют от инвесторов подтверждения личных данных.

Выводить средства можно теми же путями, с которых происходил ввод. Но нужно помнить, что при этом важно соблюдать принцип последовательности. То есть, если капитал попал на депозит с карты, то и вывести можно только на ту же карту. Нельзя, к примеру, пополнить счет в биткоинах, и вывод заказать на Yoomoney, если до этого с электронного кошелька деньги не переводили на торговый депозит.

Защита персональных данных

Специально организованный UniswapTrade отдел по кибербезопасности внедряет все необходимые меры защиты, чтобы гарантировать спокойствие инвесторов. Поэтому не нужно переживать о возможной краже личных данных. Для этого брокер использует надежные протоколы шифрования, отслеживает IP и т. д.

Ну а средства клиентов лежат на сегрегированных счетах в банках с максимальным классом надежности. И здесь капитал застрахован от любых финансовых рисков.

Применение рекомендаций

Новички и инвесторы, желающие иметь пассивную прибыль, могут воспользоваться интересной услугой UniswapTrade. Она заключается в предоставлении рекомендаций для открытия позиций. Готовят их аналитики с большим стажем работы, которые прошли особую подготовку и доказали свою состоятельность.

И распространяется услуга совершенно бесплатно. Нужно лишь запросить подключение рекомендаций у личного менеджера. Представитель UniswapTrade непременно свяжется с инвестором, напомнит о правилах безопасного риск-менеджмента и откроет возможность доступных инвестиций. И если судить по отзывам об UniswapTrade, то из тех, кто воспользовался этим предложением, недовольных нет. Инвесторы свидетельствуют, что при рекомендованном риске на сделку в 1%, им удается даже при неудачном стечении обстоятельств зарабатывать от 10-15% каждый месяц.

Итоги описания UniswapTrade

Заканчивая обзор UniswapTrade, напрашивается лишь один вывод. Брокер не дает причин сомневаться в честности, а потому можно смело ему доверять. В пользу этого говорит то, что он активно сотрудничает с регуляторами, внедрила прозрачную модель исполнения ордеров, страхует капиталы клиентов и не смешивает их деньги со своими. Если же вы уже работаете с UniswapTrade то обязательно оставьте свой комментарий под этой статьей.