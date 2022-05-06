Как российские артиллеристы уничтожают огневые точки украинских националистов

Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ДНР продолжают вести артиллерийский огонь по позициям нацбатальонов. При нанесении ударов используются как реактивная, так и ствольная артиллерия. Увидеть, как работают "Боги войны", не просто. Но корреспондентам "РГ" удалось побывать на закрытых позициях.

Ранним утром в сопровождении представителей Министерства обороны РФ выезжаем в расположения артиллеристов. О конкретных местах нам заранее не говорят и просят не показывать панораму позиций.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" ведут огонь по нацбатальонам, которые укрепились на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Они продолжают удерживать часть мирных людей в качестве живого щита и обстреливать окрестности завода и позиции российских войск и ДНР.

- Обычно после артиллерийских обстрелов проводится доразведка местности. Выясняется, насколько возможна дальнейшая огневая активность противника на этом участке линии соприкосновения, - говорит командир машины с позывным "Первый". - Если активность существенно снизилась, то к позициям обычно выдвигается бронетехника, которая наносит дополнительные удары по проявляющим себя огневым точкам. Перед этим командир батареи высчитывает координаты и дает установки на машины. Наводчик вводит данные, и машина готова к применению. Одна ракета для установки весит от 80 до 95 килограмм. Есть реактивные снаряды для агитационных рекламаций, в которых написаны условия сдачи в плен и призыв к прекращению огня. Взрыватель устанавливается таким образом, что ракета взрывается над землей и листовки разбрасываются на определенной площади.

К позициям 152-мм гаубиц "Мста-Б" идем пешком. Огонь с позиции кратковременный, но регулярный. Удар наносится при любом движении. Но нужно еще оценить результаты боевой работы. Огонь корректируется с так называемого "секрета" - он еще ближе к сектору обстрела. Туда ушли разведчики и корректировщик. По их докладам, производится корректировка координат, которая требует определенного минимума знаний по топографии и математике. Как шутят "Боги войны", пушка не делит пехоту на спецназ или еще какой-то десант. Она делит пехоту на укрытую, открытую и накрытую.

Работа артиллеристов очень трудоемкая. Каждый снаряд имеет вес 40 килограмм и имеет отдельную гильзу с мешочками пороха. Сначала заряжающий подает в затвор снаряд, а потом досылает гильзу с порохом. От их выстрелов земля под ногами дрожит.

Посмотрев, как работают российские военные и народная милиция, принимаем решение увидеть, как их ракеты и снаряды утюжат завод "Азовсталь".

Среди разбитых домов и магазинов видим, как отдыхают бойцы Народной милиции ДНР. Молодые, но уже опытные военные греются возле костра. Увидев журналистов, они машут нам руками и приглашают погреться.

Среди них есть и житель этого района. Он рассказал нам страшные вещи о действиях неонацистов, об "азовцах" (организация запрещена в России), которые использовали мирных граждан, как живой щит. Неонацисты разбомбили дома гражданских людей, чтобы свалить вину на русских. Удары по Мариуполю наносились противником еще до того, как в город вошли русские солдаты и части ДНР.

Тем временем Межведомственный координационный штаб РФ сделал заявление по гуманитарному реагированию.

Для безопасного выхода гражданских лиц 5, 6 и 7 мая открываются гуманитарные коридоры с территории комбината "Азовсталь". На время открытия коридора ВС России и ДНР в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние. Гумкоридоры будут открыты с 8.00 до 18.00. Гражданским лицам предоставят самостоятельно выбрать направление эвакуации.