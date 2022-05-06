Редкая машина разминирования на базе Т-64А стала трофеем

Украинские вооруженные формирования лишились одной из своих боевых машин разминирования, созданной на шасси устаревшего основного боевого танка Т-64А.

Впервые о существовании этой достаточно редкой модификации "шестьдесят четвертого" стало известно в конце декабря 2018 года, когда ВСУ была передана очередная партия боевой техники.

Пропагандистское шоу прошло на одном из военных аэродромов в Житомирской области. Туда доставили различные образцы легкой и тяжелой бронетехники, в том числе танки Т-64БВ, Т-80БВ, БМП-1, бронеавтомобили, грузовики, а также БМ-21 "Град", вертолеты Ми-8 с комплексами радиоэлектронной борьбы.

Среди этого разнообразия прошедшей ремонт техники советских образцов непривычно выглядели три гусеничных машины с минными тралами КМТ-7. Это были Т-64А, у которых удалили 125-мм пушки 2А46 и спаренные с ними 7,62-мм пулеметы ПКТ. Амбразуры орудий закрыли броневым листом. В то же время на командирской башенке сохранили зенитный 12,7-мм НСВТ "Утес", который предназначен для самообороны.

Ожидалось, что подобная доработка коснется и других сохранившихся экземпляров танков данной модификации. Однако, по всей видимости, ограничились лишь изготовлением совсем небольшой партии, вероятно, из-за того, что такие гусеничные деминеры не обладали достаточной живучестью. Например, на них не установили динамическую защиту и не укрепили днище корпуса, из-за чего их оказалось опасно применять в реальных боевых действиях. Поэтому экипаж одной из машин при удобном случае ее просто бросил.

Алексей Брусилов