Raytheon поставит партию ЗУР RAM Блок.2/2A в интересах ВМС США и нескольких инозаказчиков

ЦАМТО, 5 мая. Компания Raytheon Missile and Defense (Тусон, шт.Аризона) заключила с командованием ВМС США контракт с фиксированной стоимостью 102,19 млн. долл. на поставку ЗУР RAM Блок.2/2A для ВМС США и нескольких инозаказчиков.

Как сообщается в пресс-релизе МО США, контракт на поставку ЗУР RAM Блок.2/2A будет профинансирован из бюджета ВМС США на 2022 ф.г., а также по программе "Иностранные военные продажи (FMS). Кроме того, проект предусматривает поставку запасных частей и повторную сертификацию.

Контракт в долевом соотношении предусматривает поставки для ВМС США (75%), правительства Египта (17%), правительства Японии (4%), правительства Объединенных Арабских Эмиратов (3%) и правительства Турции (1%).

Работы будут выполняться в Тусоне (шт.Аризона; 48%), Оттобрунне (Германия; 33%), Кейзере (шт.Западная Вирджиния; 8%), Гленротесе (Шотландия; 3%), Мидленде (Канада; 1%), и в объеме менее 1% еще на нескольких производственных площадках на территории США. Как ожидается, работы по контракту проекту будут завершены к марту 2025 года.

Выделенные средства на закупку будут распределены следующим образом: ВМС США – 75,47 млн. долл. (75%), Египет – 17,2 млн. долл. (17%), Япония – 4,87 млн. долл. (4%), ОАЭ – 3,11 млн. долл. (3%), Турция – 0,46 млн. долл. (1%).