Российские суперминометы "Тюльпан" могут применять ядерные мины

Отечественные гусеничные минометы 2С4 могут применять боеприпасы различных типов. В майском номере журнала Министерства обороны "Армейский сборник" в публикации А. Калистратова "Красавец "Тюльпан" - самый мощный в мире самоходный миномет" подробно рассказывается о том, какие средства поражения входят в боекомплект этой уникальной по своим характеристикам боевой машины.

Так, фугасная мина Ф-864 имеет массу 130,7 кг и может бить на расстояние почти 10000 метров. Существует также активно-реактивная 3Ф2 массой 228 кг. Благодаря установке ракетного двигателя ее дальность применения составляет более 19000 метров.

Имеется также корректируемая мина типа 3ФВ "Смельчак", входящая в комплекс управляемого вооружения 1К113, принятый на вооружение в 1983 году.

Его наведение осуществляется по лазерному лучу дальномера-целеуказателя, при этом цели могут находиться на дистанциях от 200 до 5000 метров. Вероятность попадания в круг диаметром два-три метра составляет 80-90 процентов.

2С4, по данным журнала, могут применять и ядерные боеприпасы. Например, 3Б4 с тротиловым эквивалентом 2 килотонны. Создан также ее активно-реактивный вариант с дальностью полета 18000 метров.

Отмечается, что были разработаны нейтронные варианты, то есть с повышенным выходом проникающей радиации при взрыве, имеющие обозначение "Фата" и "Смола".

Упоминается также "Сайда", способная выжечь площадь в 7850 квадратных метров. и снаряженная осколочно-фугасными суббоеприпасами "Нерпа".

В настоящее время "Тюльпаны" прошли модернизацию, в частности они включены в единую систему управления войсками тактического звена. Для них создаются новые мины, как предполагается, они будут способны уничтожать объекты, находящиеся на удалении 50000 метров. Не исключено, что со временем вместо гусеничного шасси будут применены колесные платформы.

Алексей Моисеев