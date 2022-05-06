Войти
РИА Новости

Минобороны показало, как танкисты уничтожают украинские огневые точки в ЛНР

622
0
+1
Уничтоженная украинская бронетехника
Уничтоженная украинская бронетехника.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Андроник

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Вооруженных сил России в ЛНР во время уничтожения огневых точек укрепрайона противника в ходе спецоперации на Украине.

На видеозаписи показана загрузка боеприпасов в танки и действия экипажей в кабинах бронемашин. Опубликованное видео показывает стрельбы как на ходу, так и во время остановки танков.



Отмечается, что российские танковые подразделения уничтожают огневые точки, с которых противник ведет огонь из автоматического стрелкового оружия, а также из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Кроме того, танковые экипажи ведут огонь для разрушения укреплений и уничтожают огневые позиции снайперов. Танки Т-72Б3 подавляют наиболее укрепленные участки украинских укрепрайонов, а также технику и живую силу противника, подчеркнули в Минобороны.

"Осуществляя непрерывное огневое воздействие, танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции (ЛНР) и дают им возможность закрепиться на новых рубежах", - подчеркнули в Минобороны России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Похожие новости
15.09.2021
Активная фаза недоверия. Почему учения "Запад-2021" нервируют НАТО
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
10.08.2018
Грузинский урок российской армии
22.07.2015
Еще о последнем Едином дне приемки военной продукции
23.05.2014
Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
12.09.2011
Броня плюс руль
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.05 14:42
  • 25229
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.05 13:59
  • 1
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 06.05 13:56
  • 1
Минобороны показало боевую работу расчетов САУ "Малка" в ходе спецоперации
  • 06.05 13:51
  • 1
Российские суперминометы "Тюльпан" могут применять ядерные мины
  • 06.05 13:25
  • 1
В России рассказали о результативности комплексов ПВО
  • 06.05 13:01
  • 65
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 06.05 12:48
  • 1
Многочисленные трофеи производства стран НАТО достались спецназу
  • 06.05 10:19
  • 15
В сети появились фото предположительно с крейсером «Москва» во время пожара
  • 06.05 09:17
  • 3
В Нигерии сообщили, что Россия намерена инвестировать в строительство африканского газопровода для продажи топлива в Европу
  • 06.05 07:01
  • 2
Шойгу рассказал подробности парада на День Победы
  • 06.05 06:11
  • 1
Javelin не помог: наемник из США рассказал о мощи российской артиллерии
  • 06.05 05:31
  • 2
Опубликованы кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
  • 06.05 04:10
  • 1
Премьер Израиля принял извинения Путина за высказывания Лаврова - канцелярия Беннета
  • 06.05 00:19
  • 11
Небесная атака на бронетехнику
  • 05.05 18:50
  • 0
В параде Победы в Петербурге примут участие пятеро детей