Минобороны показало, как танкисты уничтожают украинские огневые точки в ЛНР

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Вооруженных сил России в ЛНР во время уничтожения огневых точек укрепрайона противника в ходе спецоперации на Украине.

На видеозаписи показана загрузка боеприпасов в танки и действия экипажей в кабинах бронемашин. Опубликованное видео показывает стрельбы как на ходу, так и во время остановки танков.

Отмечается, что российские танковые подразделения уничтожают огневые точки, с которых противник ведет огонь из автоматического стрелкового оружия, а также из противотанковых ракетных комплексов и гранатометов. Кроме того, танковые экипажи ведут огонь для разрушения укреплений и уничтожают огневые позиции снайперов. Танки Т-72Б3 подавляют наиболее укрепленные участки украинских укрепрайонов, а также технику и живую силу противника, подчеркнули в Минобороны.

"Осуществляя непрерывное огневое воздействие, танкисты обеспечивают продвижение подразделений ВС РФ и Народной милиции (ЛНР) и дают им возможность закрепиться на новых рубежах", - подчеркнули в Минобороны России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.