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Российская газета

Совбез РФ: Попытка Запада посеять смуту в российском обществе провалилась

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Источник изображения: rg.ru

Социологические опросы показывают, что после 24 февраля 2022 года в российском обществе сильно выросла поддержка главы государства и проводимой специальной военной операции. Об этом заявил помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов в интервью журналу "Национальная оборона".

"Очевидно, что попытка Запада сходу посеять в народе нашей страны смуту провалилась", - заметил Мухитов. По его мнению США и их союзники не могут понять глубокую суть русской души и преимущество наших принципов и взглядов. Запад, по его мнению, ошибся с оценкой российского общества в виду своего искривленного взгляда на ценности, духовность и мораль, с его пропагандой однополых браков, неуважением, государству и обществу, к памяти старших поколений, помешательством на деньгах. В то же время, как отметил помощник секретаря Совбеза РФ, годы испытаний всегда сплачивали народ нашей страны. И во время Великой Отечественной войны, и в годы послевоенного возрождения, в ходе строительства крупных заводов, ГЭС и освоения целинных земель. Он также напомнил, как во время проведения контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе "все общество объединилось вокруг президента и армии".

По мнению Мухитова, подавляющее большинство граждан нашей страны определилось с тем, какие именно ценности нам чужды, а какие надо защищать и культивировать. Причем, с началом специальной военной операции, по его данным, количество сторонников традиционных российских духовно-нравственных ценностей увеличилось в разы.

Иван Егоров

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Страны
Россия
США
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