Компания MHI передала фрегат класса "Могами" Морским силам самообороны Японии

ЦАМТО, 5 мая. Командование Морских сил самообороны Японии сообщило о состоявшейся 28 апреля на предприятии Nagasaki Shipyard компании Mitsubishi Heavy Industries церемонии передачи флоту головного фрегата класса "Могами" (также известен как проект 30DX, 30FFM).

В ходе мероприятия состоялось торжественное поднятие военно-морского флага. Таким образом, теперь корабль официально вошел в состав Морских сил самообороны Японии.

Сразу после завершения церемонии "Могами" отправился в порт приписки – на военно-морскую базу Йокосука. Фрегат (FFM-1) "Могами" (Mogami) формально является головным кораблем серии, хотя по ряду причин он принят на вооружение позднее, чем (FFM-2) "Кумано" (Kumano), который вошел в боевой состав флота в марте 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) выбрало компанию Mitsubishi Heavy Industries (MHI) основным подрядчиком создания проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX (также известен под обозначением FFM и 30FFM). Предложение MHI было признано лучшим по сравнению с представленным Mitsui и Japan Marine United Corporation. Компанию Mitsui Engineering & Shipbuilding Company ATLA назначила основным субподрядчиком реализации проекта. MHI должна была построить головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат. Стоимость одного корабля серии оценивается в 48-50 млрд. йен (456,7 млн. долл.).

(FFM-1) "Могами" (Mogami) был спущен на воду на предприятии Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании MHI в префектуре Нагасаки 3 марта 2021 года с опозданием из-за технических проблем. Поскольку "Могами" был заказан первым, командование Морских сил самообороны Японии считает его головным судном серии.

Для справки: в марте 2021 года компания Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

Закладка киля (FFM-2) "Кумано" (Kumano) состоялась 30 октября 2019 года на предприятии Mitsui Engineering & Shipbuilding в Тамано (преф.Окаяма). Фрегат был принят на вооружение 22 марта 2022 года.

Третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), MHI спустила на воду 22 июня 2021 года, а четвертый, "Микума" (Mikuma), – 10 декабря 2021 года.

Фрегат класса "Могами" – боевой корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. Планы Морских сил самообороны Японии предусматривают принятие на вооружение до 22 кораблей данного типа. Основной задачей судов станет патрулирования исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".

Как сообщает Navalnews.com, два первых построенных фрегата изначально были подготовлены к установке, но не оснащены ВПУ Mk.41. Однако в конце ноября 2021 года Министерство обороны Японии объявило о выделении дополнительных средств в объеме около 773,8 млрд. йен (6,8 млрд. долл.) в бюджете на 2021 ф.г., включая 74 млн. долл. на два комплекта ВПУ для кораблей класса "Могами".