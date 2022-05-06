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Российская газета

Javelin не помог: наемник из США рассказал о мощи российской артиллерии

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Источник изображения: rg.ru

Раненный американский наемник-инструктор рассказал о последствиях встречи с Вооруженными силами России.



Опубликовано видеоинтервью с американским наемником Манусом МакКэффери, который сейчас находится в одном из госпиталей Запорожья.

Бывший военнослужащий 75-го парашютно-десантного разведывательного полка сухопутных войск США выполнял роль инструктора в ВСУ вместе с напарником Полом Греем, ранее служившим в 101-й воздушно-десантной дивизии армии США .

27 апреля наемники возле города Орехов Запорожской области пытались поразить из ПТРК Javelin российские танки. Однако этот бой для них имел печальный исход - их позиции были поражены российской артиллерией. Манус МакКэффери получил множественные осколочные и проникающие ранения головы, туловища, нижних конечностей, а Полу оторвало левую ногу.

"Это сложно описать, я думаю нужно побывать там, чтобы понять. Там очень много артиллерии, ты слышишь как снаряды летят в твою сторону, как они взрываются вокруг тебя. Правила игры сейчас устанавливает артиллерия, она является главным определяющим фактором", - заявил Манус МакКэффери.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
06.05.2022 06:11
Ну что-ж, Манус, если таки вернёшься на Украину, как ты говоришь на камеру, то следующий раз может оказаться менее удачным.

Однако, голос то предательски дрожал (ИМХО) ...
+1
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