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Российская газета

В Великобритании признали эффективность российской бронетехники

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Источник изображения: rg.ru

Эксперты британского Королевского объединенного института оборонных исследований проанализировали сильные и слабые стороны российских танков, участвующих в специальной военной операции на Украине. При этом отмечается, что происходящие там боевые действия лишь подтвердили уже имеющиеся у специалистов выводы об использовании бронетанковой техники.


В частности, авторы материала "Технические размышления о русских боевых бронированных машинах", отмечают, что большая часть российских танков имеют хорошую бронезащиту лобовой проекции, которая позволяет успешно противостоять, например, ручным противотанковым гранатометам. Положительно на защищенность танка также влияет угол наклона брони. Также довольно высокий уровень защиты обеспечивает танковая башня. В качестве преимущества упоминается и наличие динамической защиты.

"Российские танки достаточно хорошо защищены спереди. Для массированных лобовых столкновений, на которые они были рассчитаны, и особенно на оборонительных позициях, где танки могут быть зарыты в землю, они являются боеспособными и эффективными, при условии правильной эксплуатации. Даже при плохой эксплуатации советские Т-72 хорошо проявили себя во время ирано-иракской войны", - отмечают британские эксперты.

При этом такие танки как Т-72Б3М имеют на вооружении 125-мм пушки 2А46М-5 и могут стрелять усовершенствованными снарядами, способными пробить 500 мм брони на двухкилометровой дистанции. А точность стрельбы у них будет выше, чем у советских танков.

В числе минусов российских танков британские специалисты называют недостаточно высокий уровень развития систем управления огнем и стабилизации вооружения для стрельбы на ходу. Также они относят к недостаткам ограниченное пространство внутри машины и экипаж, состоящий из трех, а не из четырех человек, как в западных танка. По мнению авторов публикации, это может затруднить, например, ремонт гусениц и снизить ситуационную осведомленность. Но эти проблемы можно преодолеть с помощью слаженности действий экипажа.

Также в публикации отмечается, что сократить численность экипажа и габариты танка позволило использование автомата заряжания. При этом уменьшилась масса и площадь поражения машины. Однако попадание в борт или верхнюю проекцию танка может привести к детонации боекомплекта. Таковые потери эксперты связывают с расположением боекомплекта, уязвимостью бортовых проекций и отсутствием бронеперегородки между экипажем и боеукладкой.

При этом, как отмечают авторы публикации, идеального танка не существует в принципе. Выигрывая в одних характеристиках, машина будет проигрывать в других. К тому же многое зависит от тактики и способов применения танков.

"Необходимо учитывать российскую тактику и доктрину, которые обычно делают акцент на общевойсковых операциях с использованием артиллерии и авиации. Делегирование полномочий низшим уровням управления редко встречается в российской подготовке. Это означает, что бронетанковые соединения, действующие независимо от родов войск поддержки, вероятно, делают то, чему они не обучены. В целом же российская бронетехника достаточно эффективна. Но важно рассматривать ее в контексте", - говорится в публикации.


Михаил Русин

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
2А46
Т-72
Т-72Б
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