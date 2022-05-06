Дания может передать ВС Украины ББМ "Пиранья-3"

ЦАМТО, 5 мая. Согласно информации, опубликованной датским изданием OLFI, Дания планирует передать Украине бронетранспортеры "Пиранья-3" с колесной формулой 8x8.

Ранее также сообщалось, что Дания рассматривает возможность поставки Украине гусеничных бронетранспортеров M-113, противотанковых мин и минометных выстрелов.

Как сообщает Armyrecognition.com, в январе 2022 года правительство Дании приняло решение выделить 22 млн. евро на новую комплексную программу поддержки Украины, направленную на наращивание потенциала обороны.

С начала спецоперации на Украине Дания уже выделила несколько миллионов евро в рамках оказания медицинской и военной помощи, включая поставку мобильного госпиталя и вооружения. В частности, в конце февраля Дания поставила 2000 бронежилетов, 700 полевых комплектов первой помощи, 2700 легких гранатометов M72 LAW, 300 ПЗРК FIM-92 "Стингер".

"Пиранья-3" – бронированная машина с колесной формулой 8x8, разработанная швейцарской компанией Mowag, которая входит в состав GDELS (General Dynamics European Land Systems). В настоящее время на вооружении ВС Дании состоят машины "Пиранья-3H" и "Пиранья-3C", которые являются улучшенными версиями "Пиранья-3". Проводится их замена ББМ "Пиранья-5".

"Пиранья-3H" – ББМ с колесной формулой 8x8, отличающаяся от "Пиранья-3" рядом улучшений, включая новую броню и возможность оснащения широким спектром систем вооружения.

"Пиранья-3C" также основана на "Пиранья-3", но может быть оснащена модульной бронезащитой, обеспечивающей высокий уровень защиты от огня из стрелкового оружия, взрывов мин и обстрела из РПГ. В конфигурации БТР "Пиранья-3C" рассчитана на перевозку 11 военнослужащих плюс экипаж их трех человек (командир, наводчик и водитель).