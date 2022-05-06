Невидимый "Ливень": станция связи подтвердила эффективность на Украине

Одной из систем, получивших первое боевое применение в ходе спецоперации на Украине, стал комплекс "Ливень" - станция спутниковой связи Р-441. Она обеспечивает связь в стратегическом и оперативном звеньях управления и успела доказать свою эффективность в защищенности, дальности и устойчивости коммуникации.

Заменившая поколение комплексов "Кристалл" и принятая на вооружение еще в 1997 году станция "Ливень" претерпела несколько модификаций. Нынешняя версия - Р-441УВ - разработана семь лет назад и сейчас поступает в армии ВВС и ПВО, а также общевойсковые соединения.

Основным преимуществом системы, отмечает издание "Армейский стандарт", является ее универсальность. Она может обеспечивать связь с любыми цифровыми, аналоговыми, радиорелейными станциями, унифицированными командно-штабными машинами. Антенное оборудование автоматически наводится на спутник по заданным координатам.

По защищенности закрытого сигнала и возможности работать в сложной радиопомеховой обстановке "Ливень" превосходит "Кристалл" в 10 раз.

Базируется система на автомобиле Урал-43203 высокой проходимости. Это позволяет занимать удобную позицию в труднодоступных местах и при необходимости быстро менять ее. Электропитание осуществляется за счет размещенной в прицепе энергоустановки.

Экипаж Р-441 может максимум за полчаса развернуть цифровые сети широкополосного беспроводного доступа в любых климатических условиях и при любом рельефе местности.

Таким образом, "Ливень" является мощным узлом связи, автономно работающим в полевых условиях и покрывающим огромные расстояния. Для примера - на недавней тренировке в Амурской области экипажи "Ливня" обеспечили высококачественную закрытую цифровую линию связи на расстояние более 400 километров.

Тимур Алимов