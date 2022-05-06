Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков

Российский военный журналист Александр Коц раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков. В своем Telegram-канале он отметил, что бронированные боевые машины оказались уязвимы перед дальнобойными снайперскими винтовками.

По его словам, дальнобойная винтовка может одним выстрелом уничтожить огневую мощь машины. Такая особенность была обнаружена в ходе спецоперации России на Украине, уточнил Коц.

«Как показывает практика СВО, танк в бульдозер превращает один снайпер, стреляя по многоканальному прицелу наводчика Сосна. Один точный выстрел, и вся огневая мощь танка сводится к нулю», — отметил журналист.

5 мая американская газета The Hill со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К настоящему моменту обучение использованию американских артиллерийских установок прошли более 220 украинцев.