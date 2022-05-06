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РИА Новости

Заслуги участников спецоперации достойны памяти, заявили в Совбезе

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Российский военнослужащий
Российский военнослужащий.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Заслуги перед Родиной тысяч солдат и офицеров – участников российской специальной военной операции, представляющих единый народ России, достойны памяти всех поколений, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов.

"Сегодня наша армия героически сражается на Украине против неофашизма, неонацизма, опьяненных жаждой крови наемников и выродков из нацбатальонов, по отношению к которым возникает лишь чувство отвращения", - сказал Мухитов в интервью российскому журналу "Национальная оборона".

Он напомнил, что еще недавно, в еще не до конца освобожденном Мариуполе местные жители, встретив спецназовцев из Чечни, говорили: "Мы услышали "Аллаху Акбар" и перекрестились: "Слава Богу, русские пришли!". "Вне зависимости от вероисповедания и национальности единый российский народ борется с попытками Запада поработить жителей Украины, Донбасса и России", - отметил Мухитов.

"Мы навеки запомним имена посмертно удостоенных звания Героя России десантников Нурмагомеда Гаджимагомедова и Дениса Зорина, разведчиков Максима Пескового и Владимира Зозулина, танкистов Дамира Исламова и Дамира Гилемханова, росгвардейца Максима Концова, командира батальона "Спарта" (армии ДНР) Владимира Жоги. Их заслуги перед Родиной, как и подвиг тысяч других солдат и офицеров – участников специальной военной операции, достойны памяти всех поколений", - подчеркнул Мухитов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.

Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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Россия
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Компании
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Лавров Сергей
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